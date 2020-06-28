Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту. Ее размер составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи бенефициара. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро. По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.На вопрос DW о значении новой выплаты профессор политологии Мадридского университета Эмилио Лопес Альгеро ответил, что помощь малоимущим, "безусловно, является обязанностью государства". И напомнил, что в Испании уже многие десятилетия выплачивают пособия лицам, потерявшим работу, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, неимущим вдовам и сиротам, людям старше 65 лет, не имеющим трудового стажа и права на обычную пенсию, и т.д.Новая рента, продолжил эксперт, расширит круг лиц, пользующихся госвыплатами. К примеру, она будет начисляться тем, кто давно потерял работу, а затем и право на пособие. Ведь срок выплаты пособия по безработице ограничен двумя годами. Кроме того, минимальную ренту получат лица, вообще никогда не работавшие. К этому контингенту относятся, по официальной статистике, около четверти испанцев до 30 лет, не говоря уже о людях более солидного возраста.Мера эта не связана с COVID-19, поскольку фигурировала в программе партии задолго до пандемии, как "одна из наиболее привлекательных для ее электората". При этом и Торрес Крус, и Альгеро усомнились в том, что обещание правительства обеспечить надолго рентой миллионы людей будет выполнено. Проблема - в плачевном состоянии испанских финансов и экономики в целом.По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страна лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. С пессимистичным прогнозом в отношении Испании выступил и МВФ. Многие экономисты утверждают, что Испания находится на пороге дефолта. За два последних месяца, по официальным данным, о своем банкротстве порядка 100 тыс испанских предприятий.