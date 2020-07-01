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Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту. Ее размер составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи бенефициара. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро. По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.
Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.
На пособия станут жить больше испанцев
На вопрос DW о значении новой выплаты профессор политологии Мадридского университета Эмилио Лопес Альгеро ответил, что помощь малоимущим, "безусловно, является обязанностью государства". И напомнил, что в Испании уже многие десятилетия выплачивают пособия лицам, потерявшим работу, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, неимущим вдовам и сиротам, людям старше 65 лет, не имеющим трудового стажа и права на обычную пенсию, и т.д.
Новая рента, продолжил эксперт, расширит круг лиц, пользующихся госвыплатами. К примеру, она будет начисляться тем, кто давно потерял работу, а затем и право на пособие. Ведь срок выплаты пособия по безработице ограничен двумя годами. Кроме того, минимальную ренту получат лица, вообще никогда не работавшие. К этому контингенту относятся, по официальной статистике, около четверти испанцев до 30 лет, не говоря уже о людях более солидного возраста.
За два последних месяца о банкротстве объявили около 100 тыс испанских предприятий.
Мера эта не связана с COVID-19, поскольку фигурировала в программе партии задолго до пандемии, как "одна из наиболее привлекательных для ее электората". При этом и Торрес Крус, и Альгеро усомнились в том, что обещание правительства обеспечить надолго рентой миллионы людей будет выполнено. Проблема - в плачевном состоянии испанских финансов и экономики в целом.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страна лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. С пессимистичным прогнозом в отношении Испании выступил и МВФ. Многие экономисты утверждают, что Испания находится на пороге дефолта. За два последних месяца, по официальным данным, о своем банкротстве порядка 100 тыс испанских предприятий. https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%8 ... er-sharing
Американские военные будут перебазированы из Германии в Польшу Недавно мировые массмедиа потрясла новость от Трампа о том, что он собрался наказать Германию и вывести оттуда часть американского воинского контингента, который находится там с 1945 года и играет роль гаранта стабильности в центральной Европе. Пролетали даже утечки с стороны Пентагона, о том что командование армии США шокировано этой новостью, а немецкие политики просто потрясенно молчали. Я же думаю, что все это спланированная акция. И Трамп никого не наказывает, а отказ покупать америкнский СПГ Германией не причина этого демарша, более того отказ этот временный. Главный итог события в том, куда именно будут перебазированы американские военнослужащие. И ответ этот - в Польшу.
По итогам встречи в Вашингтоне 24 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В его рамках в Польшу может быть направлено до 2000 американских военных, сейчас находящихся в Германии, пишет польская Dziennik Gazeta Prawna. Для чего это делается? Для меня абсолютно ясна причина. Данное событие полседовательная реализация моего прогноза. Это выстраивание общей линии сопроикосновения между геополитическими противниками - Западом и Востоком. Сейчас эта линия проходит по западной границе ЕС на севере и северо западе России и по границе Украины на юго западе России. Передислокация американских армейских подразделений призвана укрепить центр этой линии соприкосновения.
change_pm написав:Американские военные будут перебазированы из Германии в Польшу Недавно мировые массмедиа потрясла новость от Трампа о том, что он собрался наказать Германию и вывести оттуда часть американского воинского контингента, который находится там с 1945 года и играет роль гаранта стабильности в центральной Европе.
Та да.... немцы уже не те, что Европу переворачивали.
change_pm написав:Американские военные будут перебазированы из Германии в Польшу Недавно мировые массмедиа потрясла новость от Трампа о том, что он собрался наказать Германию и вывести оттуда часть американского воинского контингента, который находится там с 1945 года и играет роль гаранта стабильности в центральной Европе.
Та да.... немцы уже не те, что Европу переворачивали.
Псевдонаучного бреда разной степени упоротости, аналогичного творчеству клона или родственника Бориса Бурды, - на просторах бСССР и США - полно ("учений", "прогнозов", "толкований", "религий" - на любой вкус)
Такие прогнозы давать легко, т.к. рано или поздно "конец света", или "загон в матрицу", - случится. Единственное, в чём можно ошибиться в этих прогнозах - в сроках. Но тогда можно найти 100500 причин, почему прогноз не сбылся (можно сказать, что "пророк" всех спас, или прогноз просто отсрочился на небольшой срок, и т.п.)
Советую на эту тему посмотреть сериал "Черное зеркало", если не смотрели. Куда интереснее и детальнее этого "Бурды"
Вкладчик1234 написав:Псевдонаучного бреда разной степени упоротости, аналогичного творчеству клона или родственника Бориса Бурды, - на просторах бСССР и США - полно ("учений", "прогнозов", "толкований", "религий" - на любой вкус)
Такие прогнозы давать легко, т.к. рано или поздно "конец света", или "загон в матрицу", - случится. Единственное, в чём можно ошибиться в этих прогнозах - в сроках. Но тогда можно найти 100500 причин, почему прогноз не сбылся (можно сказать, что "пророк" всех спас, или прогноз просто отсрочился на небольшой срок, и т.п.)
Советую на эту тему посмотреть сериал "Черное зеркало", если не смотрели. Куда интереснее и детальнее этого "Бурды"
Дивився, нормально зайшло.
Не знаю, я до цього відео якось не цікавився гром.війною в США, але коли подивися відео, датоване листопадом 18 року, то якось задумався, перебуваючи в 2020 рокі під "кароною".
В любому випадку, нам недовго залишилось чекати, щоб перевірити прогнози. Через 5 місяців ми взнаємо, хто президент США і чи змирилась програвша сторона з програшем?
The latest data and analysis from ARLA Propertymark has revealed that the number of tenants experiencing rent increases fell to 14% during May – the lowest on record as landlords take the brunt of the pandemic. According to research, many landlords have chosen not to increase rents in an effort to recognise the financial difficulties facing many tenants as a result of the Covid-19 lockdown. As a result, the number of tenants experiencing rent increases fell to 14% in May – the lowest since records began. This is compared to more than two in five agents witnessing landlords increasing rent in February before lockdown began. This was also a large decrease compared to May 2019, when 45% of tenants experienced an increase in rent. Similarly, more tenants have been successful when asking for a rent reduction, with the number of tenants negotiating rent reductions increasing to 2.5% in May – the highest since March 2019 when the success rate was 2.9%. As a result of the housing market pause, landlords were unable to show prospective tenants’ new properties and therefore, the average time properties were empty between tenancies increased to five weeks in May. This is the longest time properties have remained void between tenancies since records began as agents and landlords were unable to operate as normal between 23rd March and 13th May.
The number of new prospective tenants fell to 70 per branch in May, compared to 82 in February. However, the level of pent-up demand during lockdown meant that despite the overall fall, this is still the highest level on record for the month of May since records began, with 60 new tenants registered in May 2018, and 69 in May 2019.
Последние данные и анализ от ARLA Propertymark показали, что число арендаторов, испытывающих повышение арендной платы, в мае упало до 14%, что является самым низким показателем за всю историю, когда хозяева берут на себя основную тяжесть пандемии. Согласно исследованию, многие арендодатели решили не увеличивать арендную плату, чтобы признать финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие арендаторы в результате блокировки Covid-19. В результате число арендаторов, испытывающих повышение арендной платы, в мае упало до 14%, что является самым низким с начала регистрации. Это по сравнению с тем, что более двух из пяти агентов стали свидетелями повышения арендной платы в феврале до начала блокировки. Это также было значительным снижением по сравнению с маем 2019 года, когда 45% арендаторов испытали увеличение арендной платы. Аналогичным образом, больше арендаторов добились успеха, когда просили о снижении арендной платы, при этом число арендаторов, договаривающихся о снижении арендной платы, увеличилось до 2,5% в мае - самый высокий показатель с марта 2019 года, когда показатель успеха составил 2,9%. В результате паузы на рынке жилья арендодатели не смогли показать новые объекты недвижимости будущих арендаторов, и поэтому среднее время владения было пустым в период между арендой и увеличилось до пяти недель в мае. Это самое длительное время, когда недвижимость не сдавалась в аренду, поскольку записи начинались, поскольку агенты и арендодатели не могли работать в обычном режиме с 23 марта по 13 мая.
Число новых потенциальных арендаторов сократилось до 70 на один филиал в мае по сравнению с 82 в феврале. Тем не менее, уровень неудовлетворенного спроса во время блокировки означал, что, несмотря на общее падение, это по-прежнему самый высокий уровень за месяц в мае, так как записи начались: 60 новых арендаторов были зарегистрированы в мае 2018 года, а 69 - в мае 2019 года.
Зацікавило: - різноплановість даних, наявних у агентів, - період, коли ринок не працював. є недалеко експерти з англійскої нерухомості, які вважають, що бач ставки іпотеки в ЮК понизили, але все рівно ринок іпотеки впав на 90%. мабуть тому що тіки криза.
- І основне, якщо в Україні запустять новий закон про рієлторів, тоді і у нас буде така сама біг дата
За інформацією Геруса, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля"."У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генераціі належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки", - пише депутат."У квітні 2020 року у зв’язку із глобальним погіршенням кон’юнктури ринку, ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електричної енергії в Угорщину (там ціни нижчі, аніж в Україні). Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це зумовлює зменшення потреб у вугіллі. У зв’язку із цим після короткого простою шахти Павлоградвугілля, які у приватній власності ДТЕК, все-таки запускаються у роботу на повну потужність. А ось шахти "Добропіллявугілля", які в оренді у ДТЕК до 2059 р., практично повністю призупинили видобуток", - розповів він.
Українська енергетика, вважає Герус, є негативним прикладом участі приватного бізнесу в галузі. "Вижимати надприбутки у приватні кишені, не інвестувати у технологічність та конкурентоздатність, а потім всі проблеми приватного бізнесу скидати на державу. Використовуючи шантаж, маніпулювання шахтарями, скуповуючи політиків та включаючи пропаганду на своїх телевізійних каналах", - додав він. "На сьогодні є два шляхи вирішення проблеми: 1) Приватна компанія перестає робити бізнес політичними шантажами, відновлює експорт е/е на конкурентні європейські ринки - це дає додаткову роботу шахтарям; 2) держава зупиняє ще додаткові блоки АЕС, фінансова криза Енергоатому посилюється, зростає ціна е/е та тарифи для кінцевих споживачів", - резюмував парламентар.
Імхо, стає питання - чи Ахмєт, чи Україна. Він вже таке в 14 році обкатав, а наразі в Дніпрі Бєні вже нема. Навряд чи Бєня піключиться захищати.
Шоколадний мав такий шанс загнати всіх олігархів під лавку в 14-15 роках, але сцуко, просрав через жадібність.
Я тутай вже якось відписував, що ЮК може запропонувати громадянам Гонконгу переїхати в ЮК. Так ось, ця історія продовжує розвиватись.
Борис Джонсон підтвердив, що вони (ЮК) готові прийняти до 3 млн громадян і видати ім ВНЖ на 5 років, а потім громадянство.
Навіть, якщо тільки частина цих людей переїде, я уявляю який буде попит на нерухомість
Непоганий крок підтримати ринок під час кризи
Up to three million Hong Kong residents are to be offered the chance to settle in the UK and ultimately apply for citizenship, Boris Johnson has said. The PM said Hong Kong's freedoms were being violated by a new security law and those affected would be offered a "route" out of the former UK colony. About 350,000 UK passport holders, and 2.6 million others eligible, will be able to come to the UK for five years. And after a further year, they will be able to apply for citizenship. British National Overseas Passport holders in Hong Kong were granted special status in the 1980s but currently have restricted rights and are only entitled to visa-free access to the UK for six months. Under the government's plans, all British Overseas Nationals and their dependants will be given right to remain in the UK, including the right to work and study, for five years. At this point, they will be able to apply for settled status, and after a further year, seek citizenship.