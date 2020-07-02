Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Инвестиции в российскую недвижимость рухнули до исторического минимума
Российский рынок недвижимости переживает крах инвестиций на фоне рецессии в экономике и неясных перспектив выхода из кризиса. Второй квартал 2020 года стал для девелоперов и риэлторов худшим в истории. За три месяца было закрыто сделок лишь на 491 млн долларов, что «стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка», констатируют в обзоре аналитики JLL. В квартальном выражении сектор недвижимости ударился о «дно» финансового кризиса 2008 года.
В первом полугодии 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,3 млрд долларов, что на 20% ниже результата аналогичного периода прошлого года (1,7 млрд долларов). Больше половины объема пришлось на сектор жилой недвижимости составила большую часть транзакций этого периода (55%). На втором месте - сектор офисной недвижимости (24%). На третьем - сектор складской недвижимости (11%). При этом сделок с наиболее пострадавшими от кризиса торговыми и гостиничными объектами в первом полугодии практически не было. «Негативная динамика определяется высокой степенью неопределенности, которая наблюдается на настоящий момент в экономике. Мы ожидаем, что и в третьем квартале данные тенденции продолжатся», - говорит гендиректор JLL в России и СНГ Андерс Лильенстолпе. Бизнес не спешит инвестировать в покупку офисов и торговых площадей, поскольку будущее экономики покрыто туманом. Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП по итогам года на 4,8%, Всемирный банк - на 6%, МВФ - на 6,6%, эксперты ОЭСР - на 8%, если пандемия ограничится одной волной, и на 10% - если начнется вторая. Даже если рынок оживет во второй половине года, итоговый объем инвестиций в недвижимость будет минимальным в истории, прогнозируют эксперты Colliers International. «Инвесторы заняли выжидательную позицию», - дипломатично объясняет партнер компании Станислав Бибик. «Собственникам надо время для того, чтобы понять, где находится рынок. Второе полугодие будет активным, но несмотря на это, мы прогнозируем снижение общего объема инвестиций», - добавляет он.
Qatar Airways will become one of the first major airlines to require all passengers to wear both face masks and face shields. Interestingly this is optional in business class, even on planes without Qsuites.
On top of that, all passengers will receive protective kits, and cabin crew will also be getting slightly more normal-looking PPE (without face shields).
Qatar Airways станет одной из первых крупных авиакомпаний, требующих от всех пассажиров носить как маски для лица, так и защитные маски. Интересно, что это необязательно в бизнес-классе, даже на самолетах без Qsuites.
Кроме того, все пассажиры получат защитные комплекты, а бортпроводники также получат немного более выглядящие СИЗ (без лицевых щитков).
Розумію, що це піклування про пасажирів і команду, але реально занадто! Почитайте комментарі...
Хоча... Якщо уявити, що задум - обмежити кількість людей, які переміщаються між континентами, то достойна модель.
Але я особисто не летів би довше, ніж 6 годин в таких умовах і те в випадку крайної необхідності.
Вкладчик1234 написав:Инвестиции в российскую недвижимость рухнули до исторического минимума
У мене є інформація, що в Британії почали "масово" закриватись юридичні контори, які супроводжують операції купівлі-продажу нерухомості. Ну, як масово, знаю, про 3 компанії, які виходять з ринку ось наразі.
Які я роблю висновки? Скоріш за все сильно впала кількість інвестиційних угод через карантин, але це не основне.
Основне, мабуть, негативні очікування о кількості операції інвестування в нерухомість в середньострок, тому не має навіть сенсу проводити скорочення, а краще вийти з бізнесу.