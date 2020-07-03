Российский рынок недвижимости переживает крах инвестиций на фоне рецессии в экономике и неясных перспектив выхода из кризиса. Второй квартал 2020 года стал для девелоперов и риэлторов худшим в истории.

За три месяца было закрыто сделок лишь на 491 млн долларов, что «стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка», констатируют в обзоре аналитики JLL.

В квартальном выражении сектор недвижимости ударился о «дно» финансового кризиса 2008 года.



В первом полугодии 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,3 млрд долларов, что на 20% ниже результата аналогичного периода прошлого года (1,7 млрд долларов).

Больше половины объема пришлось на сектор жилой недвижимости составила большую часть транзакций этого периода (55%). На втором месте - сектор офисной недвижимости (24%). На третьем - сектор складской недвижимости (11%). При этом сделок с наиболее пострадавшими от кризиса торговыми и гостиничными объектами в первом полугодии практически не было.

«Негативная динамика определяется высокой степенью неопределенности, которая наблюдается на настоящий момент в экономике. Мы ожидаем, что и в третьем квартале данные тенденции продолжатся», - говорит гендиректор JLL в России и СНГ Андерс Лильенстолпе.

Бизнес не спешит инвестировать в покупку офисов и торговых площадей, поскольку будущее экономики покрыто туманом. Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП по итогам года на 4,8%, Всемирный банк - на 6%, МВФ - на 6,6%, эксперты ОЭСР - на 8%, если пандемия ограничится одной волной, и на 10% - если начнется вторая.

Даже если рынок оживет во второй половине года, итоговый объем инвестиций в недвижимость будет минимальным в истории, прогнозируют эксперты Colliers International.

«Инвесторы заняли выжидательную позицию», - дипломатично объясняет партнер компании Станислав Бибик. «Собственникам надо время для того, чтобы понять, где находится рынок. Второе полугодие будет активным, но несмотря на это, мы прогнозируем снижение общего объема инвестиций», - добавляет он.