Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Инвестиции в российскую недвижимость рухнули до исторического минимума
Российский рынок недвижимости переживает крах инвестиций на фоне рецессии в экономике и неясных перспектив выхода из кризиса. Второй квартал 2020 года стал для девелоперов и риэлторов худшим в истории. За три месяца было закрыто сделок лишь на 491 млн долларов, что «стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка», констатируют в обзоре аналитики JLL. В квартальном выражении сектор недвижимости ударился о «дно» финансового кризиса 2008 года.
В первом полугодии 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,3 млрд долларов, что на 20% ниже результата аналогичного периода прошлого года (1,7 млрд долларов). Больше половины объема пришлось на сектор жилой недвижимости составила большую часть транзакций этого периода (55%). На втором месте - сектор офисной недвижимости (24%). На третьем - сектор складской недвижимости (11%). При этом сделок с наиболее пострадавшими от кризиса торговыми и гостиничными объектами в первом полугодии практически не было. «Негативная динамика определяется высокой степенью неопределенности, которая наблюдается на настоящий момент в экономике. Мы ожидаем, что и в третьем квартале данные тенденции продолжатся», - говорит гендиректор JLL в России и СНГ Андерс Лильенстолпе. Бизнес не спешит инвестировать в покупку офисов и торговых площадей, поскольку будущее экономики покрыто туманом. Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП по итогам года на 4,8%, Всемирный банк - на 6%, МВФ - на 6,6%, эксперты ОЭСР - на 8%, если пандемия ограничится одной волной, и на 10% - если начнется вторая. Даже если рынок оживет во второй половине года, итоговый объем инвестиций в недвижимость будет минимальным в истории, прогнозируют эксперты Colliers International. «Инвесторы заняли выжидательную позицию», - дипломатично объясняет партнер компании Станислав Бибик. «Собственникам надо время для того, чтобы понять, где находится рынок. Второе полугодие будет активным, но несмотря на это, мы прогнозируем снижение общего объема инвестиций», - добавляет он.
Qatar Airways will become one of the first major airlines to require all passengers to wear both face masks and face shields. Interestingly this is optional in business class, even on planes without Qsuites.
On top of that, all passengers will receive protective kits, and cabin crew will also be getting slightly more normal-looking PPE (without face shields).
Qatar Airways станет одной из первых крупных авиакомпаний, требующих от всех пассажиров носить как маски для лица, так и защитные маски. Интересно, что это необязательно в бизнес-классе, даже на самолетах без Qsuites.
Кроме того, все пассажиры получат защитные комплекты, а бортпроводники также получат немного более выглядящие СИЗ (без лицевых щитков).
Розумію, що це піклування про пасажирів і команду, але реально занадто! Почитайте комментарі...
Хоча... Якщо уявити, що задум - обмежити кількість людей, які переміщаються між континентами, то достойна модель.
Але я особисто не летів би довше, ніж 6 годин в таких умовах і те в випадку крайної необхідності.
Вкладчик1234 написав:Инвестиции в российскую недвижимость рухнули до исторического минимума
У мене є інформація, що в Британії почали "масово" закриватись юридичні контори, які супроводжують операції купівлі-продажу нерухомості. Ну, як масово, знаю, про 3 компанії, які виходять з ринку ось наразі.
Які я роблю висновки? Скоріш за все сильно впала кількість інвестиційних угод через карантин, але це не основне.
Основне, мабуть, негативні очікування о кількості операції інвестування в нерухомість в середньострок, тому не має навіть сенсу проводити скорочення, а краще вийти з бізнесу.
Я предупреждал, что падение фондовых рынков неминуемо отразится на ценах на жилье. Сначала в развитых странах, затем и в всех остальных. Более того, в первой волне падения это будет скорее касаться развитых стран, и лишь затем, в второй и более долгой волне кризиса, это сильно отразится и на всех остальных странах. И никакое V образное восстановление, ни неограниченное куе , ни что либо еще не повлияет на эти события. Более того, обычное поведение рынка недвижимости, это дно цен по прошествии 3-5 лет после кризиса. И все что происходит на пути к этому времени лишь частичное снижение. Причем, чем больше цены были оторваны от реальности, тем сильнее они упадут. Один из таких рынков, где это уже происходит - аренда в Сан Франциско. Наверное больший пузырь в всем мире, который можно было надуть
Можна тільки поспівчувати тим, хто взяв щось в іпотеку в СФ, чи Сіетлі, чи Ванкувері чи Торонто, і т.д. Там пузирілося так, що мамо не горюй!
А китайчеги, які кешем виплачували всю суму, імхо, вони собі ще намалюють8)
Імха, треба розказати про процес купівлі на котловані в Британії. Тоді буде краще зрозуміло, чому юридичні контори почали йти з ринку.
Є 4 сторони угоди: девелопер і його юрист, покупець і його юрист, + 1 нахлібник = агентство з продажу.
Ви вибираєте квартиру в новобудові і резервуєте її через агентство + платите їм за послуги від 2 до 10 тис фунтів. Ця сума, хоч і велика, але вона включена в ціну квартири.
Далі з вами починає працювати ваш юрист, це юрист рекомендований агентством чи може бути ваш особистий. Ось тут починається АД - перевірка документів, адреси, вашої особистості + чистоти грошей. - до цього юрист повинен перевірити документи і видати вам рекомендації, чи варто вкладати гроші чи ні? - рекомендації юриста нічого не коштують, так як вони не гарантують наміри забудовника.
Якщо ви вирішуєте таки інвестувати, ви платите юристу десь 800-1200 фунтів за послуги. В цю суму входять також плата за реєстрацію права власності і ще деякі.
Перераховуєте грощі за послуги + грощі за квартиру (це може бути і 10 % і 25%) і чекаєте, коли здасться ваш будинок. Можливо що під час будівництва вам ще доведеться робити якісь платежі, можливо 10 чи 15%, залишок суми виплачується після здачі будинку.
Ось тут і виникають нюанси, які можливо впливають на рішення деяких юристів вийти з ринку наразі.
Найчастіше по договору купівлі-продажу будінивцтво повинно йти 2-3 роки, але в усіх договорах є така штука, як long stop date. Ось тут і виникають нюанси. Ця дата найчастіше через 2-2.5 роки після офіційної дати завершення будівництва. long stop date - це коли ви можете зажадати розірвати договір і отримати назад вкладені грощі.
В Англії реально довго будують. Я не знаю через що, але дуже часто коли кажуть, що здадуть з котлована за 3 роки, здають по факту через 5-6, і навіть 7 років.
Ось і виходить, що ви заплативши за послуги юриста, які по часу планують розмазати на 2-3 роки, проходить 5-6-7 років. Юрист від вас не може більше нічого взяти, і якщо ринок йде в піке, то юристам немає за що вести бізнес, т.к. немає нових інвесторів.
Можливо це просто нормалізація ринка, т.к. виходять з бізнесу наразі зайві юристи, а можливо ситуація гірше і це провісник великого падіння
Наштовхнула мене вчорашня розмова з флайманом на роздуми, конспірологічні роздуми...
Тут така справа. Деякі кажуть, що населення на планеті розвелося, як собак! І щоб всі жили потребляючи, як в штатах треба 5 таких планет як наша. І потребляти хотять, і розмножуватись...
Згадав серіал Сотня. Там вже здається 7 сезонів (наразі 7 йде). Так ось там десь сезоні в 2му чи 3му з"явилась ЛГБТ тема повним ходом. Тобто головна героїня стала мати відносити с дівчинкою, хоробрий герой з хлопчиком, а такий собі гнусний айтсайдер зі страшною т.олочкою. Тобто йде програмування фемінізма (більшість керівництва і діючих осіб - жінки) + програмування ЛГБТ. Як ми можемо побачити з останніх років 20-30 вольова жінка навряд чи буде мати сім"ю і дітей, ЛГБТ теоретично можуть мати дітей, але більшість дітей не має, а займається собачками і кошечками.
До цієї теми я хочу прив"язати тему minimalism & F.I.R.E., як ще один з проявів контроля народжуваність.
Придівіться до героїв minimalism & F.I.R.E., більшість не має сім"ї і скоріш за все дітей. І шансів, що герой minimalism & F.I.R.E. заведе сім"ю і дітей - малі.
Тобто з умовних 100 людей ЛГБТ, minimalism & F.I.R.E., через 30-50 років залишаться тільки могілки, що певен влаштовує власників планети (((
І ще хотів би на що звернути увагу, так це на расу тих, хто є героями minimalism & F.I.R.E. + ЛГБТ. Більшість білі...