Додано: Нед 05 лип, 2020 08:59

change_pm написав: Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...



Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.



FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.



С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?