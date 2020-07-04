Додано: Нед 05 лип, 2020 09:43

change_pm написав: San написав: FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.



С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро? FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?

Філософське питання - а який сенс життя?

Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?



Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.



До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))



ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації... Філософське питання - а який сенс життя?Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...

Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя.Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт?Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетомПо Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте.