RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:59

  change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...

Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?


Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.

FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.

С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33221
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:29

  San написав:FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.

С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?

Філософське питання - а який сенс життя?
Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?

Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.

До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))

ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...
change_pm
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 03.02.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:36

  San написав:
  change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...

Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?


Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.

Для мене взагалі інвестування в такі країни завжди було якесь табу. Хоча багатьом ойропейцям Шріланка, Індія і т.п. дуже подобається.
Імхо, в таком дизайні воно б непогано там було. Мережа готелів в Азії відома. Але...

Наразі смішно такі інвестиції виглядають. Їх же основні клієнти завжди були закордонні, які ніяким чином не зможуть приїхати відпочивати.

Наразі більш цікавими виглядають готелі в розвинутих країнах, з багатим внутрішнім туристом )))
change_pm
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 03.02.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:43

  change_pm написав:
  San написав:FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.

С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?

Філософське питання - а який сенс життя?
Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?

Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.

До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))

ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...

Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя.
Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт? :lol: Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом

По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33221
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 524, 525, 526
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5254 567657
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 01:14
dinozavrik
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 650, 651, 652
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6517 769517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 23:50
flyman
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (452)
05.07.2020 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.