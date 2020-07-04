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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 лип, 2020 08:59
change_pm написав:
Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Нед 05 лип, 2020 09:29
San написав:
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
Філософське питання - а який сенс життя?
Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?
Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.
До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))
ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...
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change_pm
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Додано: Нед 05 лип, 2020 09:36
San написав: change_pm написав:
Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
Для мене взагалі інвестування в такі країни завжди було якесь табу. Хоча багатьом ойропейцям Шріланка, Індія і т.п. дуже подобається.
Імхо, в таком дизайні воно б непогано там було. Мережа готелів в Азії відома. Але...
Наразі смішно такі інвестиції виглядають. Їх же основні клієнти завжди були закордонні, які ніяким чином не зможуть приїхати відпочивати.
Наразі більш цікавими виглядають готелі в розвинутих країнах, з багатим внутрішнім туристом )))
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change_pm
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Додано: Нед 05 лип, 2020 09:43
change_pm написав: San написав:
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
Філософське питання - а який сенс життя?
Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?
Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.
До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))
ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...
Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя.
Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт?
Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом
По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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- Повідомлень: 33221
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2246 раз.
- Подякували: 2526 раз.
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