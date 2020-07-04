Додано: Нед 05 лип, 2020 10:22

San написав: Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя.

Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт? Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом Я не буду поддерживать дискриминационные заявления ))При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя.Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт?Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом

San написав: По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте. По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008.

Ага, напівпідвал і дача + форум финанс. Нафіг такий дауншифтінг.По виділеному. Імхо, якщо не цікавитись політикою, то політика зацікавиться тобою. Імхо, повільно Україна вимирає і біле населення заміняється "баклажанами" по кінгконговцю. І він каже, що вони себе вже впевенно почувають і імхо, надалі будуть ще більше борзєть.Тому, якщо індівідуума раси не цікавлять, то раси через деякий час зацікавляться таким індівідуумом і його нащадками.Енівей...Я тому і розпочинав цю тему, щоб поділитись с колегами українцями, що є і інший, кращий світ. Але наразі не зрозуміло, що робити )))ps. Я нізащо б не поїхав в Індію чи Шріланку, навіть, якби мені оплатили всю поїздку ))) не розумію людей, які пруться від індостану...