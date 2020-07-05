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change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
Філософське питання - а який сенс життя? Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?
Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.
До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))
ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...
change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
Для мене взагалі інвестування в такі країни завжди було якесь табу. Хоча багатьом ойропейцям Шріланка, Індія і т.п. дуже подобається. Імхо, в таком дизайні воно б непогано там було. Мережа готелів в Азії відома. Але...
Наразі смішно такі інвестиції виглядають. Їх же основні клієнти завжди були закордонні, які ніяким чином не зможуть приїхати відпочивати.
Наразі більш цікавими виглядають готелі в розвинутих країнах, з багатим внутрішнім туристом )))
San написав:FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
Філософське питання - а який сенс життя? Цікаво, як на це питання відповідають FIRE&minimalism? В 30-40 років засісти на пляжу і дивитись кожен день на океан? Блогеріть? Який сенс у такому житті?
Поки білі так дауншифтяться, чорні мають по 3-8 дітей сидячи на социалці.
До речі прочитав десь результати про терміни використання техніки білі vs чорні. Вел, білі програють, використовують техніку в 2 рази довше. Не підходять до потребялтьського світу )))
ps. У мене є знайома 40+ років в Зах.Європі. Народила дитину від донора рік тому. Якою виросте ця дитина? Скоріш за все толерастом невідомої сексуальної орієнтації...
Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя. Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт? Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом
По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:Я не буду поддерживать дискриминационные заявления )) С моей точки зрения, то каждого индивидуума мало должно беспокоить, какова будет доля населения разных рас через несколько поколений. Делай то, что тебе хочется. При этом и вложить смысл в жизнь - это ведь тоже наши желания. Так что дети - это не для расовой борьбы, это больше для себя. Хорошо, если дауншифтеры смотрят на океан еще, ну хоть какое-то время поживут счастливо, или с мыслью, что счастливы. А если дауншифтер смотрит только в компьютер, в бесконечный интернет и соцсети? Нафига ему такой шифт? Ладно, некоторые тут разбавляют океан и одиночество на чужбине интернетом
Ага, напівпідвал і дача + форум финанс. Нафіг такий дауншифтінг.
По виділеному. Імхо, якщо не цікавитись політикою, то політика зацікавиться тобою. Імхо, повільно Україна вимирає і біле населення заміняється "баклажанами" по кінгконговцю. І він каже, що вони себе вже впевенно почувають і імхо, надалі будуть ще більше борзєть.
Тому, якщо індівідуума раси не цікавлять, то раси через деякий час зацікавляться таким індівідуумом і його нащадками.
Енівей...
San написав:По Шри-Ланке - если инвестиция, то согласен. Неликвид, третий эшелон. Все это проходил на фондовом рынке. Недоразвитые рынки несут больше рисков и не всегда дают больше доходность. Пример тот же Украина. Да, арендная доходность высокая была, но с креном к понижению. Плюс тренд - просадка по стоимости актива с 2008. В этом плане арендная доходность на Западе ниже, но актив стабильно рос все эти годы. В тотале доходность там оказалась выше при меньших рисках и в твердой валюте.
Я тому і розпочинав цю тему, щоб поділитись с колегами українцями, що є і інший, кращий світ. Але наразі не зрозуміло, що робити )))
ps. Я нізащо б не поїхав в Індію чи Шріланку, навіть, якби мені оплатили всю поїздку ))) не розумію людей, які пруться від індостану...
change_pm написав:Наразі більш цікавими виглядають готелі в розвинутих країнах, з багатим внутрішнім туристом )))
С тем как Трамп закручивает миграционные гайки, как никто, кроме Турции не желает видеть украинских граждан у себя, как наше родное государство не выпускало украинцев из страны, как ширится идея безусловного дохода, реализуемая только в развитых странах, то хорошей инвестицией является паспорт/внж этих стран. По теме hospitality, retail и всякой офисной недвиги- сомневаюсь, что цены откорректировались в соответствии с реализуемыми рисками. Ps. Если что я - теоретик, не голосующий гривной ни за какие идеи в сфере недвиги. 20-тикратное плечо в ипотеке делают меня наблюдателем этой эйфории. Приятно пообщаться с людьми, окунувшимися в вопрос получше меня
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
change_pm написав:Наразі більш цікавими виглядають готелі в розвинутих країнах, з багатим внутрішнім туристом )))
С тем как Трамп закручивает миграционные гайки, как никто, кроме Турции не желает видеть украинских граждан у себя, как наше родное государство не выпускало украинцев из страны, как ширится идея безусловного дохода, реализуемая только в развитых странах, то хорошей инвестицией является паспорт/внж этих стран. По теме hospitality, retail и всякой офисной недвиги- сомневаюсь, что цены откорректировались в соответствии с реализуемыми рисками. Ps. Если что я - теоретик, не голосующий гривной ни за какие идеи в сфере недвиги. 20-тикратное плечо в ипотеке делают меня наблюдателем этой эйфории. Приятно пообщаться с людьми, окунувшимися в вопрос получше меня
San написав:С тем как Трамп закручивает миграционные гайки, как никто, кроме Турции не желает видеть украинских граждан у себя, как наше родное государство не выпускало украинцев из страны, как ширится идея безусловного дохода, реализуемая только в развитых странах, то хорошей инвестицией является паспорт/внж этих стран.
В середньому 500 куе ((( і навряд чи по ВНЖ будуть платити безумовний дохід. Але побачимо, як воно буде. Якщо Туречина не закриється повністю, то я може переїду в 21 році. Я вже реально бачу, що є можливості віддаленої роботи в цифрових сферах. Наразі вже не бачу сенса витрачати на комьютінг 2 години на добу. Сподіваюсь, більшість компаній почне це розуміти з середини наступного року і з"явиться багато саме remote work.
San написав:По теме hospitality, retail и всякой офисной недвиги- сомневаюсь, что цены откорректировались в соответствии с реализуемыми рисками. Ps. Если что я - теоретик, не голосующий гривной ни за какие идеи в сфере недвиги. 20-тикратное плечо в ипотеке делают меня наблюдателем этой эйфории. Приятно пообщаться с людьми, окунувшимися в вопрос получше меня
Повністю згоден, що ціни не відкоректувались. Але так як ставки зроблено, то навіть, якщо ціни відкоректуються, то купляти вже немає за що..
Я Акурта особисто тільки вітаю, людина-молодець, живе і радіє тому, що живе в своє задоволення. Є звісно у пана Акурта свої негаразди, але мені чомусь здається, ну є таке відчуття, що всі, хто пише на його гілці, майже всі, йому заздрять. А Акурт тим часом читає коментарі заздрикників і зловтіхається, бо дійсно його якість життя там краще. Правду пише пан Акурт про те, що Україна-країна міліонерів, це як заїхати в якесь село, де нема АТБ, і купити все в 2 рази дорожче. Я б приєднався к Акурту, але діплом лікаря, я почав в Польщі нострифікувати, хоча зарплатня лікаря, що в Польщі, що в Туреччині майже однакова. Але чи є в Польщі Олюденіз чи деякі бухти в Кемері-це те, що не має аналогів в цілому Світі. Тому, Акурт, дуже молодець.