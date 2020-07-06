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Figures from buy-to-let lender Mortgages for Business show 30% of its investors are remortgaging with a view to expanding their portfolio. Many are looking to build a war chest, to snap up cheap properties in the event of a house price crash. Good luck to them, but that isn’t what I would do. Even if house prices fall I suspect the drop will be less than people think, as demand for homes is high. Existing owners are reluctant to sell at a loss, unless they have no choice. Property is expensive.
Данные, предоставленные кредитором «Купи в аренду», показывают, что 30% его инвесторов делают реморгеджинг с целью расширения своего портфеля. Многие хотят построить денежный запас, чтобы приобрести дешевую недвижимость в случае падения цен на жилье. Удачи им, но это не то, что я бы сделал. Даже если цены на жилье упадут, я подозреваю, что падение будет меньше, чем думают люди, так как спрос на дома высок. Существующие владельцы не хотят продавать в убыток, если у них нет выбора. Недвижимость дорогая.
change_pm написав:Наштовхнула мене вчорашня розмова з флайманом на роздуми, конспірологічні роздуми...
Тут така справа. Деякі кажуть, що населення на планеті розвелося, як собак! І щоб всі жили потребляючи, як в штатах треба 5 таких планет як наша. І потребляти хотять, і розмножуватись...
Згадав серіал Сотня. Там вже здається 7 сезонів (наразі 7 йде). Так ось там десь сезоні в 2му чи 3му з"явилась ЛГБТ тема повним ходом. Тобто головна героїня стала мати відносити с дівчинкою, хоробрий герой з хлопчиком, а такий собі гнусний айтсайдер зі страшною т.олочкою. Тобто йде програмування фемінізма (більшість керівництва і діючих осіб - жінки) + програмування ЛГБТ. Як ми можемо побачити з останніх років 20-30 вольова жінка навряд чи буде мати сім"ю і дітей, ЛГБТ теоретично можуть мати дітей, але більшість дітей не має, а займається собачками і кошечками.
До цієї теми я хочу прив"язати тему minimalism & F.I.R.E., як ще один з проявів контроля народжуваність.
Придівіться до героїв minimalism & F.I.R.E., більшість не має сім"ї і скоріш за все дітей. І шансів, що герой minimalism & F.I.R.E. заведе сім"ю і дітей - малі.
Тобто з умовних 100 людей ЛГБТ, minimalism & F.I.R.E., через 30-50 років залишаться тільки могілки, що певен влаштовує власників планети (((
І ще хотів би на що звернути увагу, так це на расу тих, хто є героями minimalism & F.I.R.E. + ЛГБТ. Більшість білі...
як моджно у блогерів і вблогерів: моя реакція на реакцію change_pm... плюс трохи уяви про закулісся, масонів, рептилоїдів...
Ніякого там засилля та пропаганди ЛГБТ не замітив. Ну є баби лідерші в серіалі, але не стабільно, в нас теж буває, в нас теж то Лєра, то Катя, то Фунт, то піаніст, то шоколадник ... о часи, о нрави.
Щодо проекції на майбутнє:
1. Інтернет + ЛОМи. Фактично кожен може стати ЛОМом і отримати свідків своєї секти. 2. Клановість vs. Глобалізм. Тут така тенденція, що глобалізм згортається в тому виді що був. У одному з подкастів у мінімалістів звучало, що один переліт літаком однозначний 9 місяцям пересування по землі ж***.
Думаю, що еліта (закулісся, масонів, рептилоїди, кому як заходе), задумалася над тривалою тенденцією із зараз іде негласна пропаганда технофашизму (про яке тут викладав відосик change_pm про 6й технічний уклад). А тут ще макаронавірус прям під руку. Туризм обмежити локальним туризмов. Нема чого літати за 3-9 земель, палити паливо. Аналогічно із споживанням, споживаємо менше, не впадаємо в консюмеризм, радуємся малому і т.д.
Щодо дітей, нема проблем, сім"я спокійно можна жити на $100 на особу (ще й заощаджувати), а молодшим дітям доношувати одяг старших, розводити на бекярді картоплю та помідорчики і т.д.
В темі КРЖН писав про супер цикл кондратьєва. Так ось ми по всім симптомам входим в фазу тривалого спаду. Тому дії урядів "якщо ми не можемо протистояти процесу, то краще ми його очолимо". Щоб уникнути глобальних потрясінь як це було раніше, у вигляді тривалих воєн, запущено тему "боротьби з макароновірусом".
В темі серіалу "Сотня" там приводиться трагізм ситуації багатократного кінця світу, не тільки з причини людьскої природи, але й розуму як такого (навіть штучного). Ну додивимся побачим, як в Наруто, буде "остання війна" і чим вона закінчиться, тотальним ППЦ, чи тотальним контролем чи перемогою американської демократії (але не партрії демократів).
Моє бачення на майбутнє, що дійдем до певної деурбанізації, так як до цього часу міста були осердаками розвитку, але "що занадто не добже", тому маранобєсіє, з одно боку приведе до стримування розвитку мегаполісів і їх кластеризації. Для Києва це виглядатиме, так що його ріст довів до того, що на роботу тре витрачати чи не 2+2 години, тому будуть формуватися інші центри: Львів, Одеса, Харків і навколо них центри ще помешне. І в умовному Ірпені буде вся необхідна інфраструктура.
З часом дійдем до базового доходу у робочого 4 денного тижня. Жирувати не будем, але з голоду помиратити теж не дадуть. Як писав, буде одна з форм "технофашизму", тобто вільнолюдь обмежать в діяннях по спаплюжуванню фасадів будівель, розведдення багать в лісах, засірання водоймищ та їх берегів і та в інших діяльності тупоголового bydlа, будуть бити по хребту таких, і больно.
Решта матиме доступ до навчання, бібліотек і чого тільки хочеш і дозволено через інтернет. Як в одному із інших вблогів була фраза, що Апле зробило те, що не змогли в 50х зробити цілою супердержавою як США або СРСР: в одному пристрої комп"ютер, телефон, доступ до біблікотеки конгресу, і телевізор. Що ще тоді це розглядалося як проривним фактором до переходу на вищий щабель технологічного розвитку і тільки в останнє десятиліття стало можливим.
і перефразовуючи 100 людей ЛГБТ, minimalism & F.I.R.E., через 30-50 років залишаться ... 99% нормальних людей, які собі живуть, творять, не впадають в крисятництво/хом"ячення, пригноблення інших на расовій, національній, релігійній, чи іншій формі (само)ідентифікації. Воля та діяльність людей, які прагнуть надмірної влади та багатсв буде досить обмежена.
Хоча ті ж мінімалісти повідомляють, що супер багатії на особисті потреби максимум в рік можуть потратити кілька десятків мільйонів доларів.
Та й сама тема багатства "бути лендлордом" нівелюється, якщо "безумовний дохід" дозволятиме жити життям лендлорда в Англії в середньовіччі: не пахати поле, а займатися суспільним життям, культурою чи чимось подібним (або шпіляти в ігри в віртуальній реальності якщо ні на що більше не здатен).
Одна з ідей FIRE це не "вийти рано на пенсію по богатству", а позбавитися потреби виходу на роботу як необхідної умови для існування.
change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
для жінки 20..25 років самий оптимальний вік для народження дітей. для мужика не так критично.
І тут проблема з поглядом жінок. Я от не розумію теми "зробити кар"єру, а діти якось потім (скоріше за все ніколи)", а от minimalism якраз не має такої мульки.
Ще трохи підкину в тему сучасних тенденцій міленніалів (FIRE, minimalism, BLM ..).
Читаєм блогершу, щоб понять, що там у них в умах діється (а не те що показує вДудь, Алєкс Брєжнєв або Саня во Флорідє)
flyman написав:Ніякого там засилля та пропаганди ЛГБТ не замітив. Ну є баби лідерші в серіалі, але не стабільно, в нас теж буває, в нас теж то Лєра, то Катя, то Фунт, то піаніст, то шоколадник ... о часи, о нрави.
Ну не знаю. Імхо, ЛГБТ тема настільки вже не нова, що її більшість не помічає. Проаналізуй раніші серіали, такої теми там не було взагалі до 2000 року. Кларк Гріффін - на протязі практично 7 сезонів вона лідер. Там достатньо завуальована тема лідерства, але на мій погляд - лідери в цьому серіалі, жінки. Обговорюємо факти, а не відношення
flyman написав:Щодо дітей, нема проблем, сім"я спокійно можна жити на $100 на особу (ще й заощаджувати), а молодшим дітям доношувати одяг старших, розводити на бекярді картоплю та помідорчики і т.д.
Погодься, що більшість ще не готова до таких умов. Це, як в 90-ті. Тому нам ще падати і падати, щоб 100 баксів на одиницю вважалось ОК.
flyman написав:Решта матиме доступ до навчання, бібліотек і чого тільки хочеш і дозволено через інтернет. Як в одному із інших вблогів була фраза, що Апле зробило те, що не змогли в 50х зробити цілою супердержавою як США або СРСР: в одному пристрої комп"ютер, телефон, доступ до біблікотеки конгресу, і телевізор. Що ще тоді це розглядалося як проривним фактором до переходу на вищий щабель технологічного розвитку і тільки в останнє десятиліття стало можливим.
Думаю, попадалась думка, що всі теперішні технологічні прибамбаси - це все розробки 50-60 років. З того часу нічого революційного наша цивілізація не створила. Чекаємо, що ж принесуть наступні 20-30 років.
flyman написав:і перефразовуючи 100 людей ЛГБТ, minimalism & F.I.R.E., через 30-50 років залишаться ... 99% нормальних людей, які собі живуть, творять, не впадають в крисятництво/хом"ячення, пригноблення інших на расовій, національній, релігійній, чи іншій формі (само)ідентифікації. Воля та діяльність людей, які прагнуть надмірної влади та багатсв буде досить обмежена.
А якщо якість перевести в кількість, то буде ріст населення чи буде скорочення?
flyman написав:Та й сама тема багатства "бути лендлордом" нівелюється, якщо "безумовний дохід" дозволятиме жити життям лендлорда в Англії в середньовіччі: не пахати поле, а займатися суспільним життям, культурою чи чимось подібним (або шпіляти в ігри в віртуальній реальності якщо ні на що більше не здатен).
Імхо, але тотальний "безумовний дохід" буде прив"язан до якихось обмежень. Наприклад, заборона мати дітей. Який сенс плодити нероб?
change_pm написав:Кларк Гріффін - на протязі практично 7 сезонів вона лідер. Там достатньо завуальована тема лідерства, але на мій погляд - лідери в цьому серіалі, жінки. Обговорюємо факти, а не відношення
Джаха, Пайк, Кейн, ... це кого сходу згадав. Кларк там якосоь моментами.
Тема лідерсвтва там якраз на першому місці: роль і відповідальність лідера в критичних умовах, тобто вибір без вибору, вибору гіршого аби не зовсім поганого в умовах мінімальної інформованості. Більш схоже на "помилку вижившого", але тим паче цікаво прослідкувати сюжет в руслі трагедії, щоб ти не робив все одно приходить полярний лис.
Ясно що не про нашу так звану иліту, типу Спанч Боба, Красті Краба, Планктона ... там світогляд на рівні мультика про життя примітивних істот з дна морського ...
change_pm написав:А якщо якість перевести в кількість, то буде ріст населення чи буде скорочення?
поки що приріст, ріст населення сповільнюється на Землі, десь через 20 років досягне піку в 10ярдів (в основному за рахунок Африки та Азії, Україна це проходила у 20..70 роки минулого століття) і почне поступово зменшуватися (так як це відбувається в Європі зараз)
change_pm написав:Тут недалеко нещодавно обговорювалась Шріланка...
Цікаво, є бажаючі вкласти свої баксікі?
Выглядит красиво, однако неестественно в тех условиях, что вызывает ощущение искусственности и скуки жизни. Какое-то бунгало бы выглядело более логичным в той местности даже без curated design.
FIRE&minimalism. И где-то рядом одиночество и без детей. Большинство закончат жизнь плохо.
С другой стороны, когда уже дерево посадил и сына вырастил, то можно и FIRE&minimalism, но не в 20+/30+ лет. Как Акурт.. у человека 2 сына в Штатах и хата на побережье. Почему бы и не бросить работу и есть дешевый йогурт с тунцом из метро?
для жінки 20..25 років самий оптимальний вік для народження дітей. для мужика не так критично.
І тут проблема з поглядом жінок. Я от не розумію теми "зробити кар"єру, а діти якось потім (скоріше за все ніколи)", а от minimalism якраз не має такої мульки.
Ще трохи підкину в тему сучасних тенденцій міленніалів (FIRE, minimalism, BLM ..).
Читаєм блогершу, щоб понять, що там у них в умах діється (а не те що показує вДудь, Алєкс Брєжнєв або Саня во Флорідє)
Блогерш не читаю, бо у них там від вимог суспільства, вседозволеності і гормонального фону, така ваувау у голові, що хай йому грець!
зі. На днях читав на лінкедіне комент однієї фрау, яка зранку (ранішній внутрішній рейс найчастіше це бізнес сегмент) летіла (після послаблень карантину) і нарахувала лиш 5 інших фрау в літаку. Комент такий - який жорстокий цей бізнес світ, що там так мало жінок працює і не летить разом з нею в тому ж літаку