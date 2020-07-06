flyman написав:
Зараз хтось забороняє?
Навпаки, чим бідніше і гірше людина живе, тим більше народжуваність.
Чим вища якість життя, тим менше. Парадокс? Не думаю.
Спробуй якось переосмислити свою філософію, бо від неї несе нафталіном з позаминулого століття.
Ти так різко не виступай! Я пишу про майбутне, ти тулиш зараз!
Зараз немає тотального безумовного доходу, тому роздавачам такого доходу ще немає чого вимагати. Можливо спочатку буде заборона голосувати чи ще щось. Х.з.
Уяви, що ти ТНК чи власник роботизованих засобів виробництва, то який тобі сенс роздавати щось нашарік? Чи взагалі щось виробляти?
В чому можна виміряти твоє багатство в такому світі? В уе? Імхо, ні. Яка твоя мотивація в такому світі щось робити, якщо ти "Бох"?
По-перше мірило багатства зміниться, по-друге, населення повинно щвидко і масово зменшитись, щоб ця система запрацювала. А не зжирала твої багатства
Якщо всі будуть тіки жрати і розмножуватись, то планети на всіх не вистачить.