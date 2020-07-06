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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:38
flyman написав:
Зараз
change_pm написав:
Імхо, але тотальний
"безумовний дохід" буде прив"язан до якихось обмежень. Наприклад, заборона мати дітей. Який сенс плодити нероб?
хтось забороняє?
Навпаки, чим бідніше і гірше людина живе, тим більше народжуваність.
Чим вища якість життя, тим менше. Парадокс? Не думаю.
Спробуй якось переосмислити свою філософію, бо від неї несе нафталіном з позаминулого століття.
Ти так різко не виступай! Я пишу про майбутне, ти тулиш зараз!
Зараз немає тотального безумовного доходу, тому роздавачам такого доходу ще немає чого вимагати. Можливо спочатку буде заборона голосувати чи ще щось. Х.з.
Уяви, що ти ТНК чи власник роботизованих засобів виробництва, то який тобі сенс роздавати щось нашарік? Чи взагалі щось виробляти?
В чому можна виміряти твоє багатство в такому світі? В уе? Імхо, ні. Яка твоя мотивація в такому світі щось робити, якщо ти "Бох"?
По-перше мірило багатства зміниться, по-друге, населення повинно щвидко і масово зменшитись, щоб ця система запрацювала. А не зжирала твої багатства
Якщо всі будуть тіки жрати і розмножуватись, то планети на всіх не вистачить.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:44
Я вже давав тобі пораду:
"Спробуй якось переосмислити свою філософію, бо від неї несе нафталіном з позаминулого століття."
Так як ти мислиш застарілими категоріями на основі недостовірних даних і намагаєшся натягнути сову на глобус на основі цих представлень та містифікацій, тобто уявити модель майбутнього виходячи із поглядів та технологій часів діда Фрейда.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:02
І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно:
система освіта або ж самоосвіта.
Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були,
і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.
Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).
Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.
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