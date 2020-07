Додано: Сер 08 лип, 2020 07:42

flyman написав: Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.

в США будут миллионами выдавать рабочие визы/затем гринки. Механизм, вероятно, изменится: вместо лотереи визы будут получать те, кому предлагают больше зп (что зачастую значит, более высококвалифицированный). То же и с ЕС, но там все зависит от конкретной экономики страны - в Германию, Скандинавию - да, в ПИГСы - нет в США будут миллионами выдавать рабочие визы/затем гринки. Механизм, вероятно, изменится: вместо лотереи визы будут получать те, кому предлагают больше зп (что зачастую значит, более высококвалифицированный). То же и с ЕС, но там все зависит от конкретной экономики страны - в Германию, Скандинавию - да, в ПИГСы - нет