Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Імхо, але тотальний "безумовний дохід" буде прив"язан до якихось обмежень. Наприклад, заборона мати дітей. Який сенс плодити нероб?
Зараз хтось забороняє? Навпаки, чим бідніше і гірше людина живе, тим більше народжуваність. Чим вища якість життя, тим менше. Парадокс? Не думаю.
Спробуй якось переосмислити свою філософію, бо від неї несе нафталіном з позаминулого століття.
Ти так різко не виступай! Я пишу про майбутне, ти тулиш зараз!
Зараз немає тотального безумовного доходу, тому роздавачам такого доходу ще немає чого вимагати. Можливо спочатку буде заборона голосувати чи ще щось. Х.з.
Уяви, що ти ТНК чи власник роботизованих засобів виробництва, то який тобі сенс роздавати щось нашарік? Чи взагалі щось виробляти?
В чому можна виміряти твоє багатство в такому світі? В уе? Імхо, ні. Яка твоя мотивація в такому світі щось робити, якщо ти "Бох"?
По-перше мірило багатства зміниться, по-друге, населення повинно щвидко і масово зменшитись, щоб ця система запрацювала. А не зжирала твої багатства Якщо всі будуть тіки жрати і розмножуватись, то планети на всіх не вистачить.
"Спробуй якось переосмислити свою філософію, бо від неї несе нафталіном з позаминулого століття."
Так як ти мислиш застарілими категоріями на основі недостовірних даних і намагаєшся натягнути сову на глобус на основі цих представлень та містифікацій, тобто уявити модель майбутнього виходячи із поглядів та технологій часів діда Фрейда.
І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно: система освіта або ж самоосвіта.
Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були, і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.
Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).
Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.
flyman написав: Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.
в США будут миллионами выдавать рабочие визы/затем гринки. Механизм, вероятно, изменится: вместо лотереи визы будут получать те, кому предлагают больше зп (что зачастую значит, более высококвалифицированный). То же и с ЕС, но там все зависит от конкретной экономики страны - в Германию, Скандинавию - да, в ПИГСы - нет
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
flyman написав:І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно: система освіта або ж самоосвіта.
Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були, і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.
Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).
Цікаво, як багато людей знають, як правильно відварити жабу?
Жаба тут до змін. Якщо зміни проводити послідовно, потрішку, то вони стануть невідворотні, як і з жабою, яка при послідовному підйомі температури води - звариться.
Хіба ти не помітив, що освіта погіршилась? Імхо, тут треба розділяти країни і причини, чому освіта стала гірше. Україна вс Світ. Імхо, в купу мішати освіту України і світу не можна.
До речи, чи помічав ти, що молоде покоління, і навіть частина нашого, не тримають увагу, не мають цілосної картини не то що світу, а навіть повної частини дискусії?
Наприклад, в мене дуже часто було і є таке: - пишу лист чи якийсь запрос в 2-3-4 вопроса. - отримую відповіть на перший вопрос, і починається пересилання імейлів, щоб отримати потрібну мені цілосну картину.
Моє імхо на освіту. Освіта для більшості і далі буде спрощуватись і переводитись в онлайн формат.
Тут цікава річ, що скоріш за все крашу освіту і навички можна буде отримати тільки в приватній системі освіти. Але буде нюанс, що, наприклад, базоводохідник не буде мати коштів на приватну освіту, тому його дитина навряд чи буде мати навички для успішної роботи і кар"єри в новому світі.
flyman написав:Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.
Цікаво, і як же ринки відреагують?
Імхо, ринки скажуть, хамдулла, нам не потрібно стільки молодих людей, тут би розібратись, що робити з тими, кому 35+ 40+ 45+, які стали не потрібні через падіння виробництва.
До речі, в Іспанії безробіття серед молоді було десь 50%, якщо не помиляюсь. Наразі бумаю ще вище.
І ще, молодь чудово утилізується призовом в армію і війною. Імхо, протиріччя наразі не гірше, ніж 100 років тому і я не певен, що історія не повернеться.
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции изменили бизнес. Компании привыкли к удаленной работе и готовы и дальше ломать привычные схемы.
Многие предприниматели уже сейчас думают: зачем мне люди в офисе? Зачем мне вообще офис? Зачем мне вообще люди?
Правільно, вже є рішення, які вимкнуть потребу навіть в офісному персоналі.
И если до самоизоляции в дистанционном формате работали только 5% из них, то за этот и следующий год на «удаленку» могут перейти уже 20—30% офисных сотрудников. Технологии были разработаны давно, но далеко не все хотели ими пользоваться. А сейчас произошел толчок, который сломал старые привычки. Нас ждет революция и в сфере занятости. Многие компании научились управлять удаленными сотрудниками, и теперь им будет значительно проще нанимать людей из других регионов, в том числе фрилансеров.
Про що я і казав. Очікую, що наступного року багато народу з цього форуму зможуть працювати на йоропейського роботодавця, сидячи в Бучи чи на Троєщіні.
Промышленные компании не останавливали работу, но у них свои риски. Например, на смену выходит 200 человек, и если кто-то из них заразился коронавирусом, нужно всех отправлять на карантин. Где взять новых сотрудников? Фактически человеческий фактор может мешать стабильной работе предприятия. В России сравнительно недорогая рабочая сила, поэтому проекты, связанные с автоматизацией, внедрялись при условии короткого срока окупаемости. Теперь же, когда существуют риски заражения, автоматизация станет более востребованной.
Ось, під ризиком зупинки більшість будуть роботизуватись. І що, як така класна річ міняюча світ, як коронакриза може пройти за рік Імха, треба років 3-5, щоб всі перехворіли
flyman написав: Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.
в США будут миллионами выдавать рабочие визы/затем гринки. Механизм, вероятно, изменится: вместо лотереи визы будут получать те, кому предлагают больше зп (что зачастую значит, более высококвалифицированный). То же и с ЕС, но там все зависит от конкретной экономики страны - в Германию, Скандинавию - да, в ПИГСы - нет
Імхо, треба дочекатись результатів виборів в США і хто і як прийде до влади. Можливо Штатів вже таких, як ми їх знаємо не буде. Можливо буде, але не факт, шо вони будуть забирати мізки з світу, коли мізки можуть працювати в віртуальному офісі.
зі. Трішки інсайду. Отримав завдання пропрацювати варіанти дистанційного найму і робити в такій країні і організації, які раніше навіть не дозволяли працювати вдома Світ реально змінюється.
Я себе пересилив і прочитав цей потік свідомості. Курче, став краще розуміти чому кругла піца кладеться в квадратну коробку і ріжеться на трикутники. Але курче, голове ще болить...
Шкода тупих молодяків, які не знають, що рішення, що робити молоді приймаються бебі-бумерами, що засоби виробництва і фінанси належать їм же, і що рішення, чи жити чи помирати приймуть за молодняк також бебі-бумери, хоча молоді буде вважати, що це саме їх рішення! Три ха