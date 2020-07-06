Додано: Сер 08 лип, 2020 07:56

flyman написав: І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно:

система освіта або ж самоосвіта.



Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були,

і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.



Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства). І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно:система освіта або ж самоосвіта.Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були,і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).

flyman написав: Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США. Я бачу, що через кілька років буде проблема знайтиА беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США.

Цікаво, як багато людей знають, як правильно відварити жабу?Жаба тут до змін. Якщо зміни проводити послідовно, потрішку, то вони стануть невідворотні, як і з жабою, яка при послідовному підйомі температури води - звариться.Хіба ти не помітив, що освіта погіршилась? Імхо, тут треба розділяти країни і причини, чому освіта стала гірше. Україна вс Світ. Імхо, в купу мішати освіту України і світу не можна.До речи, чи помічав ти, що молоде покоління, і навіть частина нашого, не тримають увагу, не мають цілосної картини не то що світу, а навіть повної частини дискусії?Наприклад, в мене дуже часто було і є таке:- пишу лист чи якийсь запрос в 2-3-4 вопроса.- отримую відповіть на перший вопрос, і починається пересилання імейлів, щоб отримати потрібну мені цілосну картину.Моє імхо на освіту. Освіта для більшості і далі буде спрощуватись і переводитись в онлайн формат.Тут цікава річ, що скоріш за все крашу освіту і навички можна буде отримати тільки в приватній системі освіти.Але буде нюанс, що, наприклад, базоводохідник не буде мати коштів на приватну освіту, тому його дитина навряд чи буде мати навички для успішної роботи і кар"єри в новому світі.Цікаво, і як же ринки відреагують?Імхо, ринки скажуть, хамдулла, нам не потрібно стільки молодих людей, тут би розібратись, що робити з тими, кому 35+ 40+ 45+, які стали не потрібні через падіння виробництва.До речі, в Іспанії безробіття серед молоді було десь 50%, якщо не помиляюсь. Наразі бумаю ще вище.І ще, молодь чудово утилізується призовом в армію і війною. Імхо, протиріччя наразі не гірше, ніж 100 років тому і я не певен, що історія не повернеться.