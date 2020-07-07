зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...
ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:51
Украина – будущего НЕТ (Андрей Школьников)
Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...
ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:32
тєма краха бакса нє роскрита
https://fi202x.blogspot.com/
|