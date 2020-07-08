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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:51

Украина – будущего НЕТ (Андрей Школьников)

Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=uoHxz4pradM

зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...

ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:32

  change_pm написав:Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=uoHxz4pradM

зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...

ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!

тєма краха бакса нє роскрита
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Імхо всі знають, яка ситуація з укрбюджетом. В Британії з бюджетом також не все добре, але...

Всі ж знають, які законодавчі ініціативи в Україні стосовно нерухомості - продажі/оренди. Ужесточить і покарать!

А ось така ініциатива оголошена в Британії практично на рік. Відміняється сплата гербового мита - стемп д"юті. Робимо в черговий раз висновки про "укроіліту".

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:27

  change_pm написав:Знайшов таке відео від геостратега. Що думаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=uoHxz4pradM

зі. мене від шовінізму аж тіпає, але треба знати, що вороги думають.
спостерігаємо...

ззі. дивлюсь наразі про укроіліти від того ж афтара, йо, ржу-не можу!


Ось посилання на Осиновый кол для недоэлит Украины (Андрей Школьников)

https://www.youtube.com/watch?v=7SBfBsmQE_8

Йо, народ, як він гарно пройшовся по "іліті". Йо, просрали 30 років :evil:
change_pm
 
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