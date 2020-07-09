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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Основатель Zara Амансио Ортега оказался владельцем самого большого портфеля недвижимости среди богатейших европейцев. Его холдинговой компании Pontegadea принадлежит недвижимость по всему миру общей стоимостью больше $17 млрд
https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... osti-sredi
Холдинговая компания испанского миллиардера Амансио Ортеги (№6 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $55,1 млрд) Pontegadea впервые раскрыла стоимость принадлежащей ей недвижимости по всему миру, пишет Bloomberg. В собственности компании оказалась недвижимость на €15,2 млрд ($17,2 млрд).


Бач оно як! Нерухомість на 15 млрд йоро! Так тримати! Є в кого вчитись :)
change_pm
 
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