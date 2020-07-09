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Основатель Zara Амансио Ортега оказался владельцем самого большого портфеля недвижимости среди богатейших европейцев. Его холдинговой компании Pontegadea принадлежит недвижимость по всему миру общей стоимостью больше $17 млрд https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... osti-sredi
Холдинговая компания испанского миллиардера Амансио Ортеги (№6 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $55,1 млрд) Pontegadea впервые раскрыла стоимость принадлежащей ей недвижимости по всему миру, пишет Bloomberg. В собственности компании оказалась недвижимость на €15,2 млрд ($17,2 млрд).
Бач оно як! Нерухомість на 15 млрд йоро! Так тримати! Є в кого вчитись