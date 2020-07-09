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Основатель Zara Амансио Ортега оказался владельцем самого большого портфеля недвижимости среди богатейших европейцев. Его холдинговой компании Pontegadea принадлежит недвижимость по всему миру общей стоимостью больше $17 млрд https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... osti-sredi
Холдинговая компания испанского миллиардера Амансио Ортеги (№6 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $55,1 млрд) Pontegadea впервые раскрыла стоимость принадлежащей ей недвижимости по всему миру, пишет Bloomberg. В собственности компании оказалась недвижимость на €15,2 млрд ($17,2 млрд).
Бач оно як! Нерухомість на 15 млрд йоро! Так тримати! Є в кого вчитись
change_pm написав:Основатель Zara Амансио Ортега оказался владельцем самого большого портфеля недвижимости среди богатейших европейцев. Его холдинговой компании Pontegadea принадлежит недвижимость по всему миру общей стоимостью больше $17 млрд https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... osti-sredi
Холдинговая компания испанского миллиардера Амансио Ортеги (№6 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $55,1 млрд) Pontegadea впервые раскрыла стоимость принадлежащей ей недвижимости по всему миру, пишет Bloomberg. В собственности компании оказалась недвижимость на €15,2 млрд ($17,2 млрд).
Бач оно як! Нерухомість на 15 млрд йоро! Так тримати! Є в кого вчитись
ага, геморою на 16ярдів ойри, а ще є Кусакі, збанкрутівший на нерухомості, зато сочинивший "багатого папу"
Emirates продовжує оптимізувати персонал. Жорстокі слова - оптимізувати ... Я ось на що хотів звернути увагу:
The longtime aviation executive, who helped start Emirates in 1985, said that while he expected all of the iconic Airbus A380’s to be pressed back into action it might not be until April 2022.
А380 можливо! повернуться до експлуатації аж в 2022 році. Ось і якісь маяки стосовно строків коронокризи і відновлення попиту на велікі літаки.
А можливо це просто сподівання і попит на А380 вже ніколи не відновиться, навіть, після зняття обмежень.
Emirates has started a third round of mass lay-offs with hundreds of cabin crew and pilots receiving official redundancy notices by email on Wednesday. Some reports suggest as many as 600 Airbus A380 pilots have been told their services are no longer required. A similar number of A380 pilots were made redundant in June.
The Dubai-based airline declined to disclose the exact numbers of staff that have been laid off but a spokesperson said it was “still in the process of implementing the redundancy exercise.” Earlier this year, Emirates employed around 4,300 pilots and as many as 22,000 cabin crew. Photo Credit: Unsplash
“Like other airlines and travel companies, COVID-19 has hit us hard,” a statement from Emirates continued. “As a responsible business, we simply must right-size our workforce in line with our reduced operational requirements.”
Since being forced to ground nearly its entire fleet on March 25, Emirates has since resumed services to 52 destinations – around a third of its pre-COVID route network. On Tuesday, Dubai reopened its borders to foreign tourists but a rebound in passenger numbers to levels seen in late 2019 isn’t expected for another two to three years.
Sir Tim Clark, president of Emirates told the Sunday Times that the airline was reviewing its staffing levels on a weekly basis but admitted the cuts would have life-changing consequences on those employees who are made redundant.
“We’re very mindful of the fact that it is destroying people’s lives,” Clark said of the layoffs, telling the paper that around one-tenth of the airline’s global workforce had already been slashed.
“We’ve got $50 billion of assets (aircraft), 22,000 cabin crew and 4,500 pilots not gainfully employed,” Clark explained. The longtime aviation executive, who helped start Emirates in 1985, said that while he expected all of the iconic Airbus A380’s to be pressed back into action it might not be until April 2022.
change_pm написав:Основатель Zara Амансио Ортега оказался владельцем самого большого портфеля недвижимости среди богатейших европейцев. Его холдинговой компании Pontegadea принадлежит недвижимость по всему миру общей стоимостью больше $17 млрд https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... osti-sredi
Холдинговая компания испанского миллиардера Амансио Ортеги (№6 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $55,1 млрд) Pontegadea впервые раскрыла стоимость принадлежащей ей недвижимости по всему миру, пишет Bloomberg. В собственности компании оказалась недвижимость на €15,2 млрд ($17,2 млрд).
Бач оно як! Нерухомість на 15 млрд йоро! Так тримати! Є в кого вчитись
ага, геморою на 16ярдів ойри, а ще є Кусакі, збанкрутівший на нерухомості, зато сочинивший "багатого папу"
Читаю вже між строк - тхне нафталіном
Скажи, як би Ти поступив на місці Ортеги? Уяви, у тебе є 15 млрд йоро, які на протязі життя накопичувались.
Ще новини з Альбіону...Напевно уряд знає, що відбувається насправді і що в середньострок треба робити.
Research by Savills suggests a large surplus of UK retail premises, which it describes as “over spaced by as much as 40%.”
Employers have seen that home-based workers can operate very efficiently in certain industries, so is it possible that demand for expensive city offices could soon begin to wane?
There remains a huge under-supply of housing in the UK. In February, BBC research pointed to a shortfall of over 1 million homes.
Under new proposals, the government will allow developers to convert many types of building without the need for planning consent, making office-to-residential conversions and other projects easier and quicker to achieve.
Читаємо, що написано.
В ЮК недостатньо житла. Роботодавці можливо дозволять і надалі працювати із дому. Читав статтю , що супер консервативні компанії вже розмірковують навіть о 40% робочої сили, яка працює з дому, після коронокризи. Девелоперам дозволять проводити реконструкцію офісів в житло без отримання дозволу. Отримати дозвіл і почати роботи наразі легко займає до 2-3 років
Ще були новини, що жителі Гонконгу зможуть отримати ВНЖ і надалі англійський паспорт.
Висновки кожен зробить сам. Імхо, вирісовуються фактори для росту на ЮКРЖН
Рекомендації не даю, але імхо варто розглянути можливість заходити в нерухомість Альбіону!
change_pm написав:Ще новини з Альбіону...Напевно уряд знає, що відбувається насправді і що в середньострок треба робити.
Research by Savills suggests a large surplus of UK retail premises, which it describes as “over spaced by as much as 40%.”
Employers have seen that home-based workers can operate very efficiently in certain industries, so is it possible that demand for expensive city offices could soon begin to wane?
There remains a huge under-supply of housing in the UK. In February, BBC research pointed to a shortfall of over 1 million homes.
Under new proposals, the government will allow developers to convert many types of building without the need for planning consent, making office-to-residential conversions and other projects easier and quicker to achieve.
Читаємо, що написано.
В ЮК недостатньо житла. Роботодавці можливо дозволять і надалі працювати із дому. Читав статтю , що супер консервативні компанії вже розмірковують навіть о 40% робочої сили, яка працює з дому, після коронокризи. Девелоперам дозволять проводити реконструкцію офісів в житло без отримання дозволу. Отримати дозвіл і почати роботи наразі легко займає до 2-3 років
Ще були новини, що жителі Гонконгу зможуть отримати ВНЖ і надалі англійський паспорт.
Висновки кожен зробить сам. Імхо, вирісовуються фактори для росту на ЮКРЖН
Рекомендації не даю, але імхо варто розглянути можливість заходити в нерухомість Альбіону!
Можна з калькулятором порахувати скільки тре буде кораблів, барж та літаків щоб перевезти з ГонгКонгу 3 млн піпла? І скільки років на це піде.