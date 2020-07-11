зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 08:48
Найдешевша квартира в Солфорді
Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:56
трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:27
Останні новації одного міністерства Англії заборонили здавати нерухомість в такому стані. Тому вона наразі продається.
До цього квартира в такому стані легко і швидко здавалась. Може не дюже дорого, але улетала на ура!
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