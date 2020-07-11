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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:48

Найдешевша квартира в Солфорді

Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:56

  change_pm написав:Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!

трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:27

  flyman написав:
  change_pm написав:Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!

трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія

Останні новації одного міністерства Англії заборонили здавати нерухомість в такому стані. Тому вона наразі продається.

До цього квартира в такому стані легко і швидко здавалась. Може не дюже дорого, але улетала на ура!
change_pm
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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  #<1 ... 90919293
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