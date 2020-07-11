зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:48
Найдешевша квартира в Солфорді
Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:56
трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:27
Останні новації одного міністерства Англії заборонили здавати нерухомість в такому стані. Тому вона наразі продається.
До цього квартира в такому стані легко і швидко здавалась. Може не дюже дорого, але улетала на ура!
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:30
What buyers and renters can expect from Greater Manchester
Пишуть, що ціна/хотєлка виросла на 7% в порівнянні з 2019 роком в Великому Манчестері.
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:57
Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте.
В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:19
Інвестиції в курорти?
San, все вирогідно так і є
Раніше ця модель працювала, але ця криза ломає всі попередні моделі поведінки і інвестування.
Зауважу, я ніколи не агітував купляти курортну нерухомість під оренду
Я казав про Штати і ЮК, як більш менш розвинуті ринкі, які давали нормальну прибутковість. Навіть, я не рекомендував Польщу!
Хоч я багато і наводив прикладів з Іспанії/Польші, ніколи там би сам не купляв і нікому не рекомендую.
Акурт завжди писав і пише про вигоди Анталій, не Аланії для особистого проживання. Але він ніколи взагалі не рекомендував інвестиції в нерухомість закордоном під оренду!
Якщо хтось під впливом емоцій купив під оренду на курорті, вел, наразі цей бізнес здох і невідомо чи відновиться?
Мені дуже хочеться, щоб госпіталі бізнес відновився хоча б до рівня 2016 року в Зах.Європі, будемо на це сподіватись...
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