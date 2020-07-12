Додано: Пон 13 лип, 2020 10:19

San написав: Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников.

San, все вирогідно так і єРаніше ця модель працювала, але ця криза ломає всі попередні моделі поведінки і інвестування.Зауважу, я ніколи не агітував купляти курортну нерухомість під орендуЯ казав про Штати і ЮК, як більш менш розвинуті ринкі, які давали нормальну прибутковість. Навіть, я не рекомендував Польщу!Хоч я багато і наводив прикладів з Іспанії/Польші, ніколи там би сам не купляв і нікому не рекомендую.Акурт завжди писав і пише про вигоди Анталій, не Аланії для особистого проживання. Але він ніколи взагалі не рекомендував інвестиції в нерухомість закордоном під оренду!Якщо хтось під впливом емоцій купив під оренду на курорті, вел, наразі цей бізнес здох і невідомо чи відновиться?Мені дуже хочеться, щоб госпіталі бізнес відновився хоча б до рівня 2016 року в Зах.Європі, будемо на це сподіватись...