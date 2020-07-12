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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:48

Найдешевша квартира в Солфорді

Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:56

  change_pm написав:Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!

трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:27

  flyman написав:
  change_pm написав:Квартира дешевше 100 тис фунтів. Більше фото по лінку нижче.
Зображення

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-18576616

зі. фото на повний шлунок не рекомендую дивитися. там такий бомжатнік під ремонт!

трішки грибка є, але це ж Англія а не Анталія

Останні новації одного міністерства Англії заборонили здавати нерухомість в такому стані. Тому вона наразі продається.

До цього квартира в такому стані легко і швидко здавалась. Може не дюже дорого, але улетала на ура!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:30

What buyers and renters can expect from Greater Manchester

Пишуть, що ціна/хотєлка виросла на 7% в порівнянні з 2019 роком в Великому Манчестері.

When the housing market in England reopened on May 13, it was unclear how the industry would truly be affected by the continued pandemic.
While some wondered whether people would whether the pandemic would kill the mood for moving, it turned out that, for the most part, it was back to business.
According to property website Zoopla, the asking price of houses sold in June across the country went up by 7pc compared to last year.

https://www.manchestereveningnews.co.uk ... y-18527892

Зображення
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:57

Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Кстати, можно прикинуть его доходность - сколько там процентов отдай айрбнб (20?), сколько там некому «Владиславу», который является помогайлом на месте.
В общем, кликнул я на этого «Станислава», он ещё помогайка у некоторых наших соотечественников. У одного из клиентов хата сдана где-то на половину дней июля и августа, ну и понятно, что может досдаться за оставшееся время. Ценник - 13 евро/сутки. Дальше вычитаем комисс Airbnb, комисс делка, утилитиз (работающий кондер нон-стоп). Выглядит все шикардос - аутсайд и инсайд бассейн, тренажерка, хата новенькая. Море рядом. Какой там бизнес - ещё тот вопрос. Скорее всего попытка оплатить текущие расходы и убить хату. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. :|
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:19

Інвестиції в курорти?

  San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. :|

San, все вирогідно так і є :(
Раніше ця модель працювала, але ця криза ломає всі попередні моделі поведінки і інвестування.

Зауважу, я ніколи не агітував купляти курортну нерухомість під оренду :!:
Я казав про Штати і ЮК, як більш менш розвинуті ринкі, які давали нормальну прибутковість. Навіть, я не рекомендував Польщу!
Хоч я багато і наводив прикладів з Іспанії/Польші, ніколи там би сам не купляв і нікому не рекомендую.

Акурт завжди писав і пише про вигоди Анталій, не Аланії для особистого проживання. Але він ніколи взагалі не рекомендував інвестиції в нерухомість закордоном під оренду!

Якщо хтось під впливом емоцій купив під оренду на курорті, вел, наразі цей бізнес здох і невідомо чи відновиться?

Мені дуже хочеться, щоб госпіталі бізнес відновився хоча б до рівня 2016 року в Зах.Європі, будемо на це сподіватись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:16

  change_pm написав:
  San написав:Я писал, что друг сдаёт жилье в околицах Алании 400 м до моря через Airbnb. Ценник стандартный что-то около 30 евро за ночь на лето со значительными скидками в случае недели, месяца (до 30%). Понятно, дом как в лучших проспектах - бассейны, виды, бла-бла. Всё так же ни одного дня не забукано. Нет спроса, по крайней мере по этой цене. Хотя цена как по мне не высокая, раньше хата сдавалась. Вот такое вот инвестирование зарубежом выходит у наших соотечественников. :|

San, все вирогідно так і є :(
Раніше ця модель працювала, але ця криза ломає всі попередні моделі поведінки і інвестування.

Зауважу, я ніколи не агітував купляти курортну нерухомість під оренду :!:
Я казав про Штати і ЮК, як більш менш розвинуті ринкі, які давали нормальну прибутковість. Навіть, я не рекомендував Польщу!
Хоч я багато і наводив прикладів з Іспанії/Польші, ніколи там би сам не купляв і нікому не рекомендую.

Акурт завжди писав і пише про вигоди Анталій, не Аланії для особистого проживання. Але він ніколи взагалі не рекомендував інвестиції в нерухомість закордоном під оренду!

Якщо хтось під впливом емоцій купив під оренду на курорті, вел, наразі цей бізнес здох і невідомо чи відновиться?

Мені дуже хочеться, щоб госпіталі бізнес відновився хоча б до рівня 2016 року в Зах.Європі, будемо на це сподіватись...

Польща після коронобєсія буде давати не менше +4% ВВП щороку, думаю РН там теж матиме непогані темпи росту до наступної кризи.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:00

  flyman написав:Польща після коронобєсія буде давати не менше +4% ВВП щороку, думаю РН там теж матиме непогані темпи росту до наступної кризи.

Ти ж сам наводив відео про цикли Кондрат"єва. Коли це буде після?

Чи до того після, не впаде економіка % на 50-60, щоб повністю розчистити місце для чогось. Чого? Винищити середній клас+ всіх зробити однаково бідними.

А потім вже зріст :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:06

  change_pm написав:
  flyman написав:Польща після коронобєсія буде давати не менше +4% ВВП щороку, думаю РН там теж матиме непогані темпи росту до наступної кризи.

Ти ж сам наводив відео про цикли Кондрат"єва. Коли це буде після?

Чи до того після, не впаде економіка % на 50-60, щоб повністю розчистити місце для чогось. Чого? Винищити середній клас+ всіх зробити однаково бідними.

А потім вже зріст :)

не всі будуть падати,
не всі будуть однаково падати...
на смак фломастери різного кольору.

середній клас винищується у США та старій Європі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:19

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Польща після коронобєсія буде давати не менше +4% ВВП щороку, думаю РН там теж матиме непогані темпи росту до наступної кризи.

Ти ж сам наводив відео про цикли Кондрат"єва. Коли це буде після?

Чи до того після, не впаде економіка % на 50-60, щоб повністю розчистити місце для чогось. Чого? Винищити середній клас+ всіх зробити однаково бідними.

А потім вже зріст :)

не всі будуть падати,
не всі будуть однаково падати...
на смак фломастери різного кольору.

Ну так хамдулілла!
Поїдемо в РП, знайдемо там кобєту, тай заживемо! 8)
change_pm
 
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