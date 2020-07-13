Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дивіться, яка цікава інформація! Вже є ріст запитів на нерухомість. Зрозуміло, що не всі 3 млн людей переїдуть, але якщо навіть %25-30 переїдуть, це зробить великий бум на ринку нерухомості, на якому і так недостатньо нового доступного житла.
Mohamad Nasir, a U.K.-based investment consultant at NPP Investments, said there’s been a spike in the number of inquiries from Hong Kong about its properties in Manchester. “We’ve probably seen a 200% increase in the past week alone,” he said. While he usually works with Hong Kong clients who are primarily seeking investment properties, Nasir said he’s now getting less inquiries about rental income and receiving more questions about lifestyle and immigration. “They’re saying, ‘I’m looking to invest, but also I’m potentially looking to move over as well — within the next six months to 12 months,’” he added. His firm is just one of many seeing a surge in demand from a widening demographic of Hong Kongers. “A lot of the wealthy, wealthy Hong Kongers already have a footprint in the U.K. and they’ve already started some of that displacement of capital or diversification of capital outside of Hong Kong,” said James Dempsey, Asia sales director at BuyAssociation, an investment consultancy specializing in the U.K. market.
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Імхо, флай, але основне там ось це:
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ось це поламає ринок
зі. Але яка тобі різниця! Ти ж гравець зовсім іншого гатунку!
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Імхо, флай, але основне там ось це:
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ось це поламає ринок
зі. Але яка тобі різниця! Ти ж гравець зовсім іншого гатунку!
Це я лишив на закуску
Я от дивився відосики, деякі закидував на фінанс, то там крім мінімалізма, і фінансової незалежності, FIRE, ще є про tini housing, це або щось подібне на жилий вагончик, або про тренд мініапертментів (кавалірки) в центрі міста замість будинків в субурбії.
Відосики досить старі, але тенденції передбачили.
Ще там про безумовний дохід. Що теж незабаром побачим.