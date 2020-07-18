Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дивіться, яка цікава інформація! Вже є ріст запитів на нерухомість. Зрозуміло, що не всі 3 млн людей переїдуть, але якщо навіть %25-30 переїдуть, це зробить великий бум на ринку нерухомості, на якому і так недостатньо нового доступного житла.
Mohamad Nasir, a U.K.-based investment consultant at NPP Investments, said there’s been a spike in the number of inquiries from Hong Kong about its properties in Manchester. “We’ve probably seen a 200% increase in the past week alone,” he said. While he usually works with Hong Kong clients who are primarily seeking investment properties, Nasir said he’s now getting less inquiries about rental income and receiving more questions about lifestyle and immigration. “They’re saying, ‘I’m looking to invest, but also I’m potentially looking to move over as well — within the next six months to 12 months,’” he added. His firm is just one of many seeing a surge in demand from a widening demographic of Hong Kongers. “A lot of the wealthy, wealthy Hong Kongers already have a footprint in the U.K. and they’ve already started some of that displacement of capital or diversification of capital outside of Hong Kong,” said James Dempsey, Asia sales director at BuyAssociation, an investment consultancy specializing in the U.K. market.
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Імхо, флай, але основне там ось це:
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ось це поламає ринок
зі. Але яка тобі різниця! Ти ж гравець зовсім іншого гатунку!
В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе
Імхо, флай, але основне там ось це:
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ось це поламає ринок
зі. Але яка тобі різниця! Ти ж гравець зовсім іншого гатунку!
Це я лишив на закуску
Я от дивився відосики, деякі закидував на фінанс, то там крім мінімалізма, і фінансової незалежності, FIRE, ще є про tini housing, це або щось подібне на жилий вагончик, або про тренд мініапертментів (кавалірки) в центрі міста замість будинків в субурбії.
Відосики досить старі, але тенденції передбачили.
Ще там про безумовний дохід. Що теж незабаром побачим.
Retail’s Pre-Covid Cracks While the pandemic brought unprecedented challenges to the real estate world, it has also exacerbated cracks that were already present. Retail is the starkest example of this. Before Covid-19, New York City retail was already marked by vacancies and availability. Reportedly, availability was up to 20% in Manhattan, while the city’s Department of Small Business Services reported in May 2019 that 8.9% of storefronts across the city were empty, major upticks from figures traditionally.
“In Brooklyn, you could walk down major retail corridors, such as Smith and Court Streets, Metropolitan Avenue, Fifth Avenue, Vanderbilt Avenue or Fulton Street and see the ‘For Rent’ signs for yourself,” says Sean Kelly, senior director of investment sales for Ariel Property Advisors, my company. “Retail in New York was already trying to figure out what the next five years was going to look like, and then Covid happened.” High retail rent pricing, particularly along major corridors, didn’t mean that leases weren’t getting signed, necessarily, as the vacancy rates belied the rising stock of retail square footage across the city, but the rising rents have made it difficult for local small businesses to survive once the ink is dry on the leases. Still, many spaces have suffered multi-year vacancies as some owners are holding on for national chains that could meet the high dollars per square foot. “Investors underwrote top-of-the-market rents and pitched the investment opportunity to their capital partners. In turn, banks underwrote the assets using high watermark rents and provided financing accordingly,” says Kelly. “These investors were having trouble leasing space pre-Covid and had to explain to the capital partners that they were not going to hit the projected rents. Now, Covid puts them in an even worse position.”
Гостиницы: доходность минус 60% Опрошенные Forbes эксперты сходятся в том, что отели пострадали от пандемии коронавируса и карантина сильнее всего. «В первом полугодии заполняемость гостиниц снизилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 35%», — говорит директор направления индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. И это значение с учетом «доковидных» реалий: в апреле-мае показатель в Москве и вовсе составлял 5%, напоминает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.
По оценке руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, заполняемость гостиниц снизилась на 55-65%: «Столь беспрецедентно низких уровней загрузки еще не было. Не было и того, чтобы гостиницы закрывались на несколько месяцев в отсутствие спроса». Заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова отмечает, что некоторые гостиницы решили на время закрыться полностью и законсервировать собственный номерной фонд. Им будет непросто выбираться из «накопленного долга, который сформировался за период простоя», предупреждает эксперт.
Те, кто не закрылись, были вынуждены снижать цены.
«У инвесторов есть убеждение, что в сегментах ретейла и гостиничной недвижимости есть дистресс-активы, и они их ищут, — рассказывает управляющий партнер Colliers в России Николай Казанский. — Я пока таких активов не вижу, хотя активность со стороны покупателей достаточно высокая».
Другие участники рынка полагают, что время дистресс-активов из числа отелей все же вот-вот придет. «В настоящее время к покупке доступны мини-гостиницы и небольшие гостиницы, гостиницы в регионах, инвестиционные проекты в регионах, — перечисляет Яна Уханова. — О появлении крупных дистресс-активов в крупных городах говорить еще рано, но их количество существенно возрастет в ближайшие шесть месяцев».
Стрит-ретейл: цены минус 10% Из всей торговой недвижимости сильнее пострадал уличный, или стрит-ретейл. Пока владельцы крупных торговых центров объединяли лоббистские усилия, чтобы бороться с лобби розничных сетей с многомиллиардными оборотами, небольшие магазины и кафе на центральных улицах городов просто незаметно закрывались.
«Центр принял на себя более сильный удар из-за закрытия границ и перевода сотрудников на удаленку»
«Большинство пострадавших арендаторов относится к сегменту непродовольственных товаров — одежда, обувь и так далее, — говорит директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. — Центр принял на себя более сильный удар из-за закрытия границ и перевода сотрудников на режим удаленной работы. Сказалась и низкая плотность населения в центре».
Значительно упали и ставки аренды: по данным JLL, на 5-13%. «К примеру, средняя запрашиваемая ставка в Столешниковом переулке снизилась на 5%, до 180 000 рублей за 1 кв. м в год, на Кузнецком Мосту — на 6%, до 160 000. Туристический Арбат потерял 11%, сейчас средняя ставка здесь составляет 85 000 рублей, на Покровке — 70 000 за 1 кв. м в год (-13%)», — перечисляет руководитель отдела стрит-ретейла JLL в Москве Екатерина Подлесных. По ее словам, во втором полугодии «возможна дальнейшая корректировка ставок в сторону уменьшения».
«Рынку предстоит столкнуться с серьезными переменами — многие компании не планируют отказываться от удаленки»
Вакантность в офисах составляет, по разным данным, 10-12%, но это меньше, чем было год назад. «Во втором квартале объем поглощения был отрицательным, — говорит директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. — Доля свободных офисов в обоих классах (А и В. — Forbes) увеличилась, даже несмотря на практически нулевой ввод. Рост показателя мог быть гораздо большим: сдерживающий фактор — невозможность арендаторов качественных проектов, особенно крупных пользователей, выйти из договора аренды в одностороннем порядке и покинуть здание».
«Вакансия растет в основном за счет освобождения небольших блоков, в то время как крупные блоки практически исчезли с рынка», — говорит Казанский. По его прогнозу, ставка аренды до конца года будет «демонстрировать плавный рост». «Однако рынку еще предстоит столкнуться с серьезными переменами. Многие компании попробовали удаленку и планируют и дальше работать в таком режиме, так что отказываются от офисов. Те, кому договоры это сделать не позволяют, активно ищут субарендаторов», — заключает эксперт.
Six weeks on from the English market reopening and sales agreed are 4% higher than pre-COVID levels - despite prolonged market closures in Scotland, Wales and N. Ireland
UK house price growth is 2.4% on the year, up from 1.4% at the start of 2020 as the post-election rebound in market activity pushed house price inflation higher.
и уж очень неожиданные по Bay Area, где казалось у цен только одно направление - вниз в виду идеи удаленной работы
Sales of existing, single-family homes rebounded 69.2%, the largest month-to-month sales jump since the association started keeping records for the Bay Area in 1990. Compared to June of last year, sales were down 7.8%. The median price rose to an even $1 million, up 3.6% from May and 4.2% higher year over year.
Вот что околонулевые ставки и печатный станок делают.
P.S. Хотелось бы думать, что это лишь отложенный спрос, но терзают меня смутные сомнения, что рынок настолько неэффективен. В общем, пропасть между Украиной и западным миром увеличивается
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:change_pm для меня неожиданные данные по UK:
Six weeks on from the English market reopening and sales agreed are 4% higher than pre-COVID levels - despite prolonged market closures in Scotland, Wales and N. Ireland
UK house price growth is 2.4% on the year, up from 1.4% at the start of 2020 as the post-election rebound in market activity pushed house price inflation higher.
и уж очень неожиданные по Bay Area, где казалось у цен только одно направление - вниз в виду идеи удаленной работы
Sales of existing, single-family homes rebounded 69.2%, the largest month-to-month sales jump since the association started keeping records for the Bay Area in 1990. Compared to June of last year, sales were down 7.8%. The median price rose to an even $1 million, up 3.6% from May and 4.2% higher year over year.
Вот что околонулевые ставки и печатный станок делают.
P.S. Хотелось бы думать, что это лишь отложенный спрос, но терзают меня смутные сомнения, что рынок настолько неэффективен. В общем, пропасть между Украиной и западным миром увеличивается
Схоже, що ринок таки ірраціонален
Імхо, це відкладений попит, крім того по ЮК ще є ефект тимчасового зниження мита до 0%. Хоча чесно кажучи, що мито 0% що 3-5% все рівно, головне, щоб були бабки на нерухомість. На мито знайдуться.
Нами людинами, дві основні речі керують - страх і жадібність. Тому і відбуваються такі події на ринку нерухомості.
Імхо, що більшість угод по ЮК відбуваються без іпотеки. По-перше, іпотечні умови погіршились (перший внесок став набагато більше, хоча ставки і зменшились) По-друге, страх обезцінення грощей заставляє багатеньких буратин вкладати в нерухомість. Третя причина росту в ЮК - це Гонконг! Я тут вище на цій сторінці наводив дані.
Тому і відбувається тимчасовий ріст цін. Хоча чи буде він тимчасовим?
До речі Гонконг (+Китай) може бути причиною росту в Bay Area.
San написав:change_pm В общем, пропасть между Украиной и западным миром увеличивается
І так і ні. Імхо, і я про це писав на гілці КРЖН, що зниження цін на КРЖН буде номінальним, тобто ніби зниження і буде, але купити буде нічого
Уявіть, ви взяли хату в 19 році за 100 куе, ринок ніби впав на 20% і ваша квартирка коштує 80 куе в 21 році. Якщо вас не припекло чимось складним, ви нізащо не зафіксуєте збиток! Чи не так?
Будуватись буде однозначно менше, це підтримає ціни. Єдине, де можна вихватити ті 20% зниження, це в тих, хто інвестував в 16-18 роках, і для них -20% все рівно буде прибуток. Але, імхо, таких варіантів буде мало.
А не дай Боже таки зв"явтитяся іпотека, рОкета буде!
зі. Єдине, що може рубанути ціни на КРЖН - це рашка + внутріші сєпаратні рухи.