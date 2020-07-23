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Рынок недвижимости Мерсисайд был включен с ног на голову коронавирусным кризисом, с ослаблением блокировки чего внезапный всплеск спроса. Рынок жилья в Англии вновь открылся 13 мая - и была неопределенность среди агентов по недвижимости и покупателей, так о том, как промышленность будет действительно пострадавших от продолжающейся пандемии.
Хотя некоторые ожидали, что продолжающийся кризис ослабит настроение для движения, на самом деле оказалось правдой, с огромным всплеском спроса по всем направлениям. Каждый из первого раза покупатели стимулировали, чтобы сохранить во время блокировки вплоть до дома охотников ищет свойства в 1 миллион фунтов стерлингов кронштейн все, кажется, стремится двигаться. По данным сайта недвижимости Зоопла, запрашиваемая цена домов, проданных в июне по всей стране, выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. Они объясняют это увеличение уменьшением предложения и повышенным спросом по мере возвращения рынка.
Merseyside's property market has been turned on its head by the coronavirus crisis, with the easing of lockdown bringing a sudden surge in demand. The housing market in England reopened on May 13 - and there was uncertainty among estate agents and buyers alike as to how the industry would truly be affected by the continued pandemic.
While some anticipated the ongoing crisis would dampen the mood for moving, the opposite actually turned out to be true, with a huge surge in demand across the board. Everyone from first time buyers spurred on to save during lockdown right up to house hunters looking for properties in the £1 million bracket all seem keen to move. According to property website Zoopla, the asking price of houses sold in June across the country went up by 7 per cent compared to last year. They attributed the increase to less supply and elevated demand as the market returned.
These are difficult times for anyone who wants to buy a home. Despite the government’s attempt to reinvigorate the market with a temporary stamp-duty holiday on properties costing up to £500,000 in England and Northern Ireland, unless you have a large deposit you could face a struggle. During the crisis lenders have pulled mortgages, with those for borrowers with small deposits disappearing fastest. Some of the big banks and building societies have started to return to the market – last week saw 90% deals launched by Coventry building society and Metro Bank, and, from Monday, Nationwide building society will also be offering them.
Это трудные времена для тех, кто хочет купить дом. Несмотря на попытки правительства оживить рынок с временным отпуском гербового сбора на свойства стоимостью до 500 000 фунтов стерлингов в Англии и Северной Ирландии, если у вас есть большой депозит вы можете столкнуться с борьбой. Во время кризиса кредиторы вытащили ипотеки, с теми, для заемщиков с небольшими депозитами исчезают быстрее всего. Некоторые из крупных банков и строительных обществ начали возвращаться на рынок - на прошлой неделе увидел 90% сделок, запущенных Ковентри строительного общества и Метро Банка, и, с понедельника, Общенациональное строительное общество также будет предлагать им.
Since lockdown, the number of mortgages on the market has plummeted by almost half. Most deals that have gone are those where buyers need a deposit of 5% or 10%. According to financial data firm Moneyfacts, in March there were 779 products for borrowers with a 10% deposit, while the figure is now closer to 70.
For those with 5% deposits, the options are even narrower – in March there were 391, now just 14, and many of those are specialist products, says Eleanor Williams from Moneyfacts.
После блокировки, количество ипотечных кредитов на рынке упала почти в два раза. Большинство сделок, которые пошли те, где покупатели нуждаются в депозите 5% или 10%. По данным финансовой фирмы Moneyfacts, в марте было 779 продуктов для заемщиков с 10% депозитом, в то время как сейчас эта цифра приближается к 70.
Для тех, кто имеет 5% депозитов, варианты еще более узкие - в марте было 391, в настоящее время только 14, и многие из них являются специализированными продуктами, говорит Элеонора Уильямс из Moneyfacts.
With little choice at 90%, borrowers have needed to be on the ball to get their hands on the few mortgages that are available. Coventry building society came back into the 90% mortgage market early last week, but not for long – it took applications for the deals between 8am on Tuesday and 8pm on Wednesday, saying the flash sale was to ensure good customer service. Other lenders are taking a different approach to rationing mortgages. HSBC has been offering 90% home loans throughout the crisis but, since April, has limited the number of applications it accepts each day. “A small number of lenders cannot take all the business at higher loan-to-values and hence this action has been necessary,” says the bank. “We will, of course, continue to review the situation regularly and hope it isn’t too long before the market returns closer to normal.” Nationwide building society will return to the high loan-to-value mortgage market from 20 July, with a 90% mortgage for first-time buyers. It’s re-entry is expected to be a game-changer. It has promised not to limit the number of mortgages available each day, and, as the country’s largest building society, should have more capacity to cope than smaller lenders. Metro Bank, too, has put its 90% home loans on more general release, and is not restricting them to new borrowers.
С небольшим выбором на 90%, заемщики должны быть на мяч, чтобы получить в свои руки несколько ипотечных кредитов, которые доступны. Ковентри здание общества вернулся в 90% ипотечного рынка в начале прошлой недели, но не долго - он принял заявки на сделки между 8 утра во вторник и 8 вечера в среду, заявив, флэш-продажи было обеспечить хорошее обслуживание клиентов. Другие кредиторы принимают другой подход к нормированию ипотеки. HSBC предлагает 90% ипотечных кредитов на протяжении всего кризиса, но, начиная с апреля, имеет ограниченное количество заявок, которые он принимает каждый день. "Небольшое число кредиторов не может взять весь бизнес на более высокий кредит на стоимость и, следовательно, это было необходимо", говорит банк. "Мы, конечно, будем продолжать регулярно пересматривать ситуацию и надеемся, что это не слишком долго, прежде чем рынок возвращается ближе к нормальной". Общенациональное строительное общество вернется на высокий рынок ипотеки с кредитом к стоимости с 20 июля, с 90% ипотеки для начинающих покупателей. Это возвращение, как ожидается, будет игра-чейнджер. Она пообещала не ограничивать количество ипотечных кредитов, доступных каждый день, и, как крупнейшее строительное общество страны, должны иметь больше возможностей, чтобы справиться, чем мелкие кредиторы. Metro Bank, тоже поставил свои 90% жилищных кредитов на более общий релиз, и не ограничивает их для новых заемщиков.
Пузырь в $52 триллиона: пандемия не остановила рост на рынке жилья Китая
Эксперты уже неоднократно пророчили разрыв пузыря на рынке жилья Китая, однако ни кризисы в экономике, ни даже пандемия коронавируса в 2020 не остановили бурный рост инвестиций. Совокупная стоимость жилья в Китае и площадей на балансах девелоперов, по оценке Goldman Sachs, в 2019 году достигла отметки в $52 трлн, что вдвое больше, чем объем рынка жилья в США и даже больше, чем объём американского рынка облигаций.
Жёсткие карантинные меры в Китае, конечно, оставили своё след, однако с их снятием покупатели ринулись в погоню за жильём, которое продолжает дорожать в цене и привлекать инвесторов. Так, в марте 288 апартаментов в новом проекте в Шеньчжене были проданы онлайн менее чем за 8 минут. Через несколько дней схожая участь постигла 400 квартир в новом жилищном комплексе в Сучжоу. В Шанхае в апреле вторичные продажи апартаментов, по отдельным оценкам, приблизились к рекордным максимумам.
«У меня едва хватало времени на обед по выходным в марте», — говорит Жао Венхао из Шанхая, агент одного из крупнейших агентств недвижимости в Китае Lianjia. По его словам, многие клиенты были обеспокоены риском ослабления курса юаня, и эти страхи способствовали притоку капитала на рынок.
Бурный спрос продолжает толкать цены всё выше — в городах Китая стоимость жилья в июне выросла на 4.9% г/г, при этом инвестиции в первом полугодии выросли на 1.9% с начала года, несмотря на заметное падение продаж в разгар пандемии в феврале.
Многие экономисты отмечают, что происходящее в Китае очень сильно напоминает им жилищный бум в США в 2000-х годах, но если на американском рынке инвестиции на пике составляли $900 млрд в год, то в Китае за 12 месяцев, завершившихся в июне, объём вложений достиг впечатляющих $1.4 трлн.
С одной стороны, рост рынка жилья является хорошей новостью для экономики, ощутившей на себе удар пандемии, с другой — его темпы дают повод для беспокойства. Правительство неоднократно предпринимало попытки взять контроль над ростом цен. В 2017 году президент КНР Си Цзиньпин говорил, что «дома строят, чтобы в них жить, а не для спекуляций». Однако до значительных действий, которые бы могли резко подорвать приток инвестиционных средств, столь значимых для рынка, дело не доходило, и у населения возникло ощущение того, что власти бояться последствий борьбы с растущим пузырём.
«Рынок жилья взял в заложники китайскую экономику, так что правительство не осмелится провоцировать падение цен, даже если это самый эффективный способ спустить пузырь», — говорит Чен Жию, планирующий покупку недвижимости в Шеньчжене. «Надо следовать за деньгами», — отмечает он.
«Спекулятивный спрос растёт, потому что люди рассматривают жилье, как более надежный актив, чем рынок акций или зарубежные активы», — отмечает профессор экономики и эксперт по финансам китайских домохозяйств Техасского университета A&M Ган Ли. «В виду пандемии они потребляют меньше, а сберегают больше. Так что у них в действительности есть больше денег для инвестиций. Это грозит еще большей проблемой на рынке жилья».
Проблема, действительно, есть: около 21% жилья, по данным China Household Finance Survey, в городах Китая не используется. Среди семей, которые владеют двумя помещениями уровень вакантности жилья составил 39.4%, а среди тех, кто является собственником 3 и более, он достиг 48.2%. Доходность от сдачи жилья в аренду в крупных городах составляет менее 2%, так что инвесторы в большей степени ориентируются на рост/сохранение стоимости активов.
«Вам приходиться инвестировать деньги куда-нибудь, или же они будут лишь обесцениваться», — говорит Шэннон Би, отмечая, что пандемия заставила её ускорить принятие решение о покупке второго жилья в Шеньчжене.
Исследование China Household Finance Survey в Чэнду показало, что опасения властей относительно спекулятивной составляющей на рынке вполне оправданы: в то время как спрос со стороны покупателей своей первой недвижимости в условиях пандемии ослаб, он вырос со стороны людей, которые уже владеют несколькими объектами.
Нежелание Китая бороться с пузырём на рынке жилья отчасти объясняет высокий уровень закредитованности населения: в первом квартале совокупный объём обязательств домохозяйств по ипотеке, потребительским кредитам и иным долгам достиг рекордных 57.7% от ВВП. Прирост показателя стал максимальным с 2010 года, а, по данным Банка международных расчётов Китай за декаду, завершившуюся в 2019 году, обеспечил около 57% от $11.6 трлн новых долгов домохозяйств, тогда как вклад США составил лишь 19%.
Однако этот же фактор не предвещает ничего хорошего в будущем: долговая нагрузка на население растёт, а рост цен делает желанное жилье всё менее доступным. В ряде городов Китая стоимость жилья уже сравнима с самыми дорогими зонами мира. Так, в Тяньзине, городе к юго-востоку от Пекина с населением в 15 млн человек, апартаменты в престижных районах продают по $9000 за квадратный метр — примерно столько же покупателям придется выложить за недвижимость в некоторых наиболее дорогих районах Лондона, при том, что в Великобритании располагаемые доходы населения в семь раз выше, чем в Тяньзине.
Финансовое положение населения и, соответственно, политическая стабильность в Китая очень сильно зависят от ситуации на рынке жилья. По данным China Guangfa Bank и Юго-Западного университета финансов и экономики, в общей сложности 78% всего благосостояния китайцев зависит от недвижимости против 35% в США, где население больше вкладывает в акции и фонды. От рынка также существенно зависят регионы и местные органы власти — в 2019 году поступления от налогов девелоперов, продажи земли и сопутсвующих налогов составили 52.9% от их доходов.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Wall Street Journal.
Банкстеры помогают правительству утопить рынок недвижимости. Райффайзенбанк поднял первоначальный взнос по кредитам на первичное и вторичное жилье на 5–10 процентных пунктов (п. п.) до 20% от стоимости жилья, принадлежащий ЦБ «Открытие» – с 10 до 20%, Альфа-банк – с 15 до 20% для кредитов на готовое жилье, а военный Промсвязьбанк – на 5 п. п. до 15%. Промсвязьбанк также отказался от ипотечной программы на столичные новостройки с нулевым первоначальным взносом.
Сбербанк увеличил взнос еще в феврале - минимальный первоначальный взнос для зарплатных клиентов вырос с 10 до 15%, но позднее вернулся его на прежний уровень. Совкомбанк также повысил минимальный взнос на 10 п. п. до 20% от стоимости жилья.