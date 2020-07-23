Пузырь в $52 триллиона: пандемия не остановила рост на рынке жилья Китая

Эксперты уже неоднократно пророчили разрыв пузыря на рынке жилья Китая, однако ни кризисы в экономике, ни даже пандемия коронавируса в 2020 не остановили бурный рост инвестиций. Совокупная стоимость жилья в Китае и площадей на балансах девелоперов, по оценке Goldman Sachs, в 2019 году достигла отметки в $52 трлн, что вдвое больше, чем объем рынка жилья в США и даже больше, чем объём американского рынка облигаций.



Жёсткие карантинные меры в Китае, конечно, оставили своё след, однако с их снятием покупатели ринулись в погоню за жильём, которое продолжает дорожать в цене и привлекать инвесторов. Так, в марте 288 апартаментов в новом проекте в Шеньчжене были проданы онлайн менее чем за 8 минут. Через несколько дней схожая участь постигла 400 квартир в новом жилищном комплексе в Сучжоу. В Шанхае в апреле вторичные продажи апартаментов, по отдельным оценкам, приблизились к рекордным максимумам.



«У меня едва хватало времени на обед по выходным в марте», — говорит Жао Венхао из Шанхая, агент одного из крупнейших агентств недвижимости в Китае Lianjia. По его словам, многие клиенты были обеспокоены риском ослабления курса юаня, и эти страхи способствовали притоку капитала на рынок.



Бурный спрос продолжает толкать цены всё выше — в городах Китая стоимость жилья в июне выросла на 4.9% г/г, при этом инвестиции в первом полугодии выросли на 1.9% с начала года, несмотря на заметное падение продаж в разгар пандемии в феврале.



Многие экономисты отмечают, что происходящее в Китае очень сильно напоминает им жилищный бум в США в 2000-х годах, но если на американском рынке инвестиции на пике составляли $900 млрд в год, то в Китае за 12 месяцев, завершившихся в июне, объём вложений достиг впечатляющих $1.4 трлн.



С одной стороны, рост рынка жилья является хорошей новостью для экономики, ощутившей на себе удар пандемии, с другой — его темпы дают повод для беспокойства. Правительство неоднократно предпринимало попытки взять контроль над ростом цен. В 2017 году президент КНР Си Цзиньпин говорил, что «дома строят, чтобы в них жить, а не для спекуляций». Однако до значительных действий, которые бы могли резко подорвать приток инвестиционных средств, столь значимых для рынка, дело не доходило, и у населения возникло ощущение того, что власти бояться последствий борьбы с растущим пузырём.



«Рынок жилья взял в заложники китайскую экономику, так что правительство не осмелится провоцировать падение цен, даже если это самый эффективный способ спустить пузырь», — говорит Чен Жию, планирующий покупку недвижимости в Шеньчжене. «Надо следовать за деньгами», — отмечает он.



«Спекулятивный спрос растёт, потому что люди рассматривают жилье, как более надежный актив, чем рынок акций или зарубежные активы», — отмечает профессор экономики и эксперт по финансам китайских домохозяйств Техасского университета A&M Ган Ли. «В виду пандемии они потребляют меньше, а сберегают больше. Так что у них в действительности есть больше денег для инвестиций. Это грозит еще большей проблемой на рынке жилья».



Проблема, действительно, есть: около 21% жилья, по данным China Household Finance Survey, в городах Китая не используется. Среди семей, которые владеют двумя помещениями уровень вакантности жилья составил 39.4%, а среди тех, кто является собственником 3 и более, он достиг 48.2%. Доходность от сдачи жилья в аренду в крупных городах составляет менее 2%, так что инвесторы в большей степени ориентируются на рост/сохранение стоимости активов.



«Вам приходиться инвестировать деньги куда-нибудь, или же они будут лишь обесцениваться», — говорит Шэннон Би, отмечая, что пандемия заставила её ускорить принятие решение о покупке второго жилья в Шеньчжене.



Исследование China Household Finance Survey в Чэнду показало, что опасения властей относительно спекулятивной составляющей на рынке вполне оправданы: в то время как спрос со стороны покупателей своей первой недвижимости в условиях пандемии ослаб, он вырос со стороны людей, которые уже владеют несколькими объектами.



Нежелание Китая бороться с пузырём на рынке жилья отчасти объясняет высокий уровень закредитованности населения: в первом квартале совокупный объём обязательств домохозяйств по ипотеке, потребительским кредитам и иным долгам достиг рекордных 57.7% от ВВП. Прирост показателя стал максимальным с 2010 года, а, по данным Банка международных расчётов Китай за декаду, завершившуюся в 2019 году, обеспечил около 57% от $11.6 трлн новых долгов домохозяйств, тогда как вклад США составил лишь 19%.



Однако этот же фактор не предвещает ничего хорошего в будущем: долговая нагрузка на население растёт, а рост цен делает желанное жилье всё менее доступным. В ряде городов Китая стоимость жилья уже сравнима с самыми дорогими зонами мира. Так, в Тяньзине, городе к юго-востоку от Пекина с населением в 15 млн человек, апартаменты в престижных районах продают по $9000 за квадратный метр — примерно столько же покупателям придется выложить за недвижимость в некоторых наиболее дорогих районах Лондона, при том, что в Великобритании располагаемые доходы населения в семь раз выше, чем в Тяньзине.



Финансовое положение населения и, соответственно, политическая стабильность в Китая очень сильно зависят от ситуации на рынке жилья. По данным China Guangfa Bank и Юго-Западного университета финансов и экономики, в общей сложности 78% всего благосостояния китайцев зависит от недвижимости против 35% в США, где население больше вкладывает в акции и фонды. От рынка также существенно зависят регионы и местные органы власти — в 2019 году поступления от налогов девелоперов, продажи земли и сопутсвующих налогов составили 52.9% от их доходов.



Подготовлено ProFinance.ru по материалам Wall Street Journal.