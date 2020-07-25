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Інвестуємо в
нерухомість закордоном
Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
https://www.gov.uk/tax-uk-income-live-abroad/personal-allowance
А она готовила борщ и думала к какому именно пункту относится такс фри верного оруженосца Санчо Панса, никак он тайный работник правительства её величества Королевы )))
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