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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.gov.uk/tax-uk-income-live-abroad/personal-allowance
А она готовила борщ и думала к какому именно пункту относится такс фри верного оруженосца Санчо Панса, никак он тайный работник правительства её величества Королевы )))
stm
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