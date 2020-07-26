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The Estonian parliament on 3 June adopted amendments to the current laws to create a digital nomad visa that would allow people to come to Estonia as a tourist and at the same time continue working for a foreign employer or as a freelancer independent of location; starting from 15 July, people should finally be able to start applying for the new visa.
Естонія запускає нові візи, які дозволять жити в Естонії і працювати віддалено.
Звичайно, Естонія - то не є місцем мрії, але можливо для якогось айтішніка підійде. І цей айтішнік кине орендну квартиру в Києві, і звалить а Таллінн..