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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.gov.uk/tax-uk-income-live-abroad/personal-allowance
А она готовила борщ и думала к какому именно пункту относится такс фри верного оруженосца Санчо Панса, никак он тайный работник правительства её величества Королевы )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:21

Класна стаття!

One in 10 born in 1980s to inherit more than half average lifetime earnings

Report shows wealth passed down in the UK now determines how well-off people will become
https://www.theguardian.com/inequality/ ... e-earnings

As many as one in 10 of UK adults born in the 1980s will inherit more than half as much money from their parents as the average person earns in a lifetime, according to a new report by one of the nation’s leading economics thinktanks.
The Institute for Fiscal Studies said wealth passed down from one generation to the next was fast-becoming the most important determinant of how well-off people will become.
The IFS report found that on average, the inheritances of adults born in the 1980s will be worth as much as 14% of their overall lifetime earnings from work, compared to 8% for people born in the 1960s.
The thinktank found the median inheritance for those born in the 1980s is estimated to be £136,000, compared to £107,000 for those born in the 1970s and £66,000 for those born in the 1960s. This represents a more than doubling in the size of inheritances, at a time when incomes have barely risen for young adults compared to previous generations.
The IFS said people born in the 1980s had accumulated no more wealth than adults born in the 1970s had done by the same age, but that their parents were 40% better-off in comparison.

Статя шикарна, статистика неприємна! Звичайно для тих, чиї батьки нічого не робили і не інвестували.
Один з 10 англійців успадкує більше половини грошей, які середньостатистичний англієць заробить за все життя :!:

Також цікаво, що за 40-60 років (з 60х років донині) на стільки виросла сумма накопичень в Британії :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:42

Как пишет The Wall Street Journal, Google планирует обеспечить удаленную работу 200000 своих сотрудников как минимум до июля 2021 года. Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:44

  Trast написав:
  change_pm написав:Колеги,

в кого які думки, як в цю кризу зберегти грощі (я про гривню навіть не думаю) і можливо якось їх примножити?

Я собі ось що думаю:

- зараз в баксі,
- 1.05 - 1.10 перейти в фунт (питання, чи фунт далі падати не буде?)
- відкрите питання що далі? сидіти в фунті і чого чекати?

- чи долар перевести в золото? на якому рівні?

- акції / бонди / нерухомість навіть не розглядаю зараз.

які думки?

Сидiти рівно і не смикатися.
Бо зараз не зрозуміло, де знайдешь, а де втратишь .

Народ, ця розмова у нас відбувалась 19 березня. 4 місяці тому.

Ну що ж, я хотів би підбити підсумки. Зрозуміло, що ніхто не знає майбутнього, але...але...але

Кусаю локті, що зайшов в золоті тільки на півшишечки....десь підняв 1000 фунтів на цьому...

Кусаю локті, що тимчасово не зайшов в фонду....

Кусаю...кусаю...кусаю :)

зі. Що ж робити наразі??? Які думки у товариства?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 28 лип, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47

  Вкладчик1234 написав:Как пишет The Wall Street Journal, Google планирует обеспечить удаленную работу 200000 своих сотрудников как минимум до июля 2021 года. Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.


Я вже бачив цю новину, я в захваті від Гугла!
Тільки ця робота з дому, нажаль, не дає переваг для манюпаса з Індії, України і інших Танзаній.

зі. Пробував відсилати своє СіВі на ремоут роботу в ЮК, що думаєте сказали?
Правильно, бери балалайку і грай, а нам потрібен брітиш сітізен :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:48

  Vint написав:
  change_pm написав:Я вкотре піднімаю це питання:

Як зберегти гроші в цю кризу? Як купити золото, коли на нього буде норм.ціна (і що таке нормальна ціна)?

Як зробити це онлайн, якщо цей карантин буде тривати 8-12 місяців?

Открыл счёт в Interactive Brokers и завел немного денег. Пока ничего не покупал. Жду...

Так само 19 березня...

Vint, які успіхи?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:54

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:Как пишет The Wall Street Journal, Google планирует обеспечить удаленную работу 200000 своих сотрудников как минимум до июля 2021 года. Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.


Я вже бачив цю новину, я в захваті від Гугла!
Тільки ця робота з дому, нажаль, не дає переваг для манюпаса з Індії, України і інших Танзаній.

зі. Пробував відсилати своє СіВі на ремоут роботу в ЮК, що думаєте сказали?
Правильно, бери балалайку і грай, а нам потрібен брітиш сітізен :)

Я написал это в контексте заграничного офисного-коммерческого битона.

А то, что рабам из Тернополей и Бангалоров не станут платить больше - тоже сразу говорил :) (Тоже в контексте того, что не согласен с мнением некоторых растишек, о том, что тернопольские рабы устроятся на удалёнку в гугол, будут получать свои килобаксы, и рокЭта из Тернополя ту-зе-мун)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:58

  flyman написав:
  change_pm написав:От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?

Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками :)

Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім?
І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.

Зрозуміло,
навіщо заморочуватися альтернативами, якщо можна тупо косити бабло на бетонометрах.

Шукав одне своє повідомлення, і поки що не знайшов... Але знайшов розмову з флаєм про опортуніті костс...

Потім згадав вчорашні фото кавалірки з сусідньої гілки і зрозумів, що в нас з флаєм одне-єдине розуміння стосовно опортуні костс 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:05

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:Как пишет The Wall Street Journal, Google планирует обеспечить удаленную работу 200000 своих сотрудников как минимум до июля 2021 года. Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.


Я вже бачив цю новину, я в захваті від Гугла!
Тільки ця робота з дому, нажаль, не дає переваг для манюпаса з Індії, України і інших Танзаній.

зі. Пробував відсилати своє СіВі на ремоут роботу в ЮК, що думаєте сказали?
Правильно, бери балалайку і грай, а нам потрібен брітиш сітізен :)

Я написал это в контексте заграничного офисного-коммерческого битона.

А то, что рабам из Тернополей и Бангалоров не станут платить больше - тоже сразу говорил :) (Тоже в контексте того, что не согласен с мнением некоторых растишек, о том, что тернопольские рабы устроятся на удалёнку в гугол, будут получать свои килобаксы, и рокЭта из Тернополя ту-зе-мун)


Імхо, тут не тільки питання отримувати більшу з.п. Тут питання самореалізації також стоїть.

Імхо, є різниця працювати на Гугол чи Флайгалера з точки зору корпоративної культури і завдань, над якими ти працюєш. Для вмотивованого і амбіційного мапюпаса, імхо, є різниця. Але зрозуміло, що це не про нерухомість.

Офіснікам в принціпі закордноном гаплик, імхо. Звичайно не всім, але можливо зо %50-70 офісників переформатують на житлове, і це тим більше підсилить тиск на житлову нерухомість (((

Хоча можливо і не підсились. Все імхо залежить від локейшена офіса і житла.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:34

Підсумки за 6 місяців 2020

Шукав своє повідомлення від березня? про те, що в 2020 році можливо доходи від нерухомісті підуть в мінус, але не знайшов.

Підбив кешфлоу за півроку 2020. Наразі не все так погано, як думалось :) Але імхо більше проблем попереду :(

Що ми маємо за 6 місяців 20 року в порівнянні з таким самим періодом 19 роком?

- маємо зростання в портфелі нерухомості на 62 %,
- маємо ріст доходу на 40 %,

таки маємо вплив кризи на дохідність через її падіння десь на 1.4 % в порівнянні з 19 роком, бардзо неприємно :(

зі. Падіння відбулося через простой комерції.
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