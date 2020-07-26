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Вкладчик1234 написав:Как пишет The Wall Street Journal, Google планирует обеспечить удаленную работу 200000 своих сотрудников как минимум до июля 2021 года. Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.
Я вже бачив цю новину, я в захваті від Гугла! Тільки ця робота з дому, нажаль, не дає переваг для манюпаса з Індії, України і інших Танзаній.
зі. Пробував відсилати своє СіВі на ремоут роботу в ЮК, що думаєте сказали? Правильно, бери балалайку і грай, а нам потрібен брітиш сітізен
почекай, гонорових пацанів попустить... думаєш понаїхи з Лондинів попруться на свої вівцеферми і там через 5G будуть гуглю код кодити... ще й за нижчий рейт, бо локація ферми дешевша... та ще у своєму приміщенні та на своїй електриці... нема дурних... хіба контрактники-самозайманці, які можуть потім списати на затрати для пониження бази оподаткування.
Відновлення економіки ЮК може зайняти 4 роки - ЕУ. - Економісти прогнозують падіння ВВП ЮК на 11.5 %, хоча ще в червні прогнозували падіння лиша на 8%.
Бардзо неприємні прогнози!
The UK’s economic recovery from the Covid-19 crisis could take 18 months longer than expected with hopes of a V-shaped recovery fading fast, according to a leading economic forecaster. Britain’s economic output is not expected to return to its 2019 level until the end of 2024, the EY Item Club said on Monday in its latest projections on the health of the UK economy. It had previously expected GDP to match fourth-quarter 2019 size in early 2023. EY is predicting that Britain’s economy will shrink by a record 20% in the April to June quarter, rather than 15% as it forecast last month. The economy expected to return to growth in the third quarter, with a quarterly expansion of around 12%. The economists also downgraded their 2020 forecast for the UK to an 11.5% contraction, worse than the 8% decline forecast in June. It has pencilled in a bounce back in growth of 6.5% next year, up from 5.6% predicted in June.
change_pm написав:The thinktank found the median inheritance for those born in the 1980s is estimated to be £136,000, compared to £107,000 for those born in the 1970s and £66,000 for those born in the 1960s. This represents a more than doubling in the size of inheritances, at a time when incomes have barely risen for young adults compared to previous generations.
Снижение рождаемости. То, что раньше делилось на 3-4, сейчас достается 1-2.
Кто получил спадщину (битон, земля, родителей-керманычей, которые пристроят детей на своё место, и т.д.) - и уже обеспечен рентой на всю жизнь. А кто-то спадщину не получил - и вынужден работать "за еду и крышу над головой" всю жизнь, без перспективы покинуть этот замкнутый круг.
Причём, как видим, средний размер спадщины увеличивается, но количество получателей уменьшается. Т.е. крупные капиталы прирастают за счёт мелких
А ещё с помощью "короны" ограничить возможность перемещения, поисках лучшего рабовладельца - вообще класс! Сейчас, пока перемещение ограничено, можно провести "инвентаризацию", определить оптимальное количество поголовья, чтоб обеспечивать "безбедную жизнь", а дальше только поддерживать это количество, с помощью "кнута и пряника" (налоги, или пособия, и т.д.)
Холопы крутятся - лавешка мутится
А то привыкли мотаться по всему миру, выедать самое вкусное! На всех не хватит! Сидите дома, работайте, "плотите нологи", коммуналку, обслуживайте "панов", приумножайте их капитал, и может получите "крошки со стола", с их стола
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
change_pm написав:The thinktank found the median inheritance for those born in the 1980s is estimated to be £136,000, compared to £107,000 for those born in the 1970s and £66,000 for those born in the 1960s. This represents a more than doubling in the size of inheritances, at a time when incomes have barely risen for young adults compared to previous generations.
Снижение рождаемости. То, что раньше делилось на 3-4, сейчас достается 1-2.
Зниження народжувальності таки є, але імхо, що власники капіталу навряд чи мали 3-4 дітей в 60-ті роки, але не хочу гугліти, скільки дітей було в англійських сім"ях в 60 і наразі.
Думаю, що не тільки зниження народжуванності, а також інфляція активів є причинию того, що середній спадок став більше.
Тобто комбінація двох чинників приводить до таких результатів.
Цікаве наступне.
The IFS said people born in the 1980s had accumulated no more wealth than adults born in the 1970s had done by the same age, but that their parents were 40% better-off in comparison.
А також ось це.
Official figures show that the income of the richest 20% of people in Britain was more than six times the poorest 20% in the last financial year.
Ну, і основний висновок - ця вся ситуація, це привід підняти податок на спадок для того, щоб зменшити дефіцит бюджету
Вкладчик1234 написав:Кто получил спадщину (битон, земля, родителей-керманычей, которые пристроят детей на своё место, и т.д.) - и уже обеспечен рентой на всю жизнь. А кто-то спадщину не получил - и вынужден работать "за еду и крышу над головой" всю жизнь, без перспективы покинуть этот замкнутый круг.
Перспектива - це революційна боротьюа за свої права і свободу. Але хто ж її буде робити?
Вкладчик1234 написав:А ещё с помощью "короны" ограничить возможность перемещения, поисках лучшего рабовладельца - вообще класс! Сейчас, пока перемещение ограничено, можно провести "инвентаризацию", определить оптимальное количество поголовья, чтоб обеспечивать "безбедную жизнь", а дальше только поддерживать это количество, с помощью "кнута и пряника" (налоги, или пособия, и т.д.)
До речі - основне ПОКИ є обмеження, треба думати, як реалізувати можливість і проскочити в хвіртку можливостей, коли обмеження знімуть.
Вкладчик1234 написав:А то привыкли мотаться по всему миру, выедать самое вкусное! На всех не хватит! Сидите дома, работайте, "плотите нологи", коммуналку, обслуживайте "панов", приумножайте их капитал, и может получите "крошки со стола", с их стола
Так само, тільки революція допоможе якось зменшити цю соціальну діскрімінацію. Але основне питання, хто буде її робити? Тут приймають дійсно непопулярні антисоціальні закони і ініціативи по медицині, соціалці, хто кудись вийшов для протесту? Максимум на кухні один одному поплачуться...