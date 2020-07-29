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The Covid-19 pandemic recession will see UK rents drop by at least 5% until 2024, costing UK landlords £5.7bn in income, proptech rental service Home Made has predicted. London will be the most impacted region, seeing £3.9bn in losses for landlords – with Westminster, Tower Hamlets and Wandsworth being hit the worst.
Asaf Navot, founder and chief executive of Home Made, said: “Landlords across the UK need to brace themselves for reduced returns. “In a recession, renters with tighter budgets are less inclined to take a risk and move homes due to reduced disposable income and increased job market uncertainty which drives rents down – and the Covid-19 recession looks likely to hit harder than any in living memory. “Landlords can protect themselves by acting fast and securing longer term tenancies with their current renters, or alternatively by reacting quickly to the pent-up demand on the new rental market following lockdown.
Народ, тутай є одна ініціатива. Якщо хтось хоче допомогти копійчиною, навіть, імхо, 50-100 грн буде нормально, дайте знати, я вам скину реквізити в лічку.
При формуванні переводу в інетбанку, Ви побачите, що отримувач плітежу - Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна, тому шахрайство виключено.
Шановні благодійники! Пропонуємо Вам долучитися до масштабного проекту – створення муралу у Новояворівську, присвяченого відомому артисту Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку). Батьки Андрія Кузьменка дали згоду на проект. Організаційні роботи взяли на себе львівські ротарійці, які є частиною всесвітньої благодійної організації. Повідомляємо Вам: до дня народження Андрія Кузьменка на фасаді новояворівського Палацу культури "Кристал" з’явиться зображення Кузьми Скрябіна. А 17 серпня, у день народження Андрія, заплановане офіційне відкриття муралу. Передбачається, що розмір муралу буде 10х6 метрів. Роботи виконає львівський художник Святослав Владика. Підтримати проект зі вшанування пам’яті Кузьми можна, перерахувавши кошти на банківські рахунки "Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна". Організатори запрошують долучатись кожного за можливості. Вартість робіт, за попередніми підрахунками, обійдеться приблизно у 60 тис. грн.
Зазначимо, мурали Кузьмі є по інших містах України, однак у рідних для Андрія Кузьменка Новояворівську та Львові досі нічого подібного не було. А саме із Новояворівська розпочався творчий шлях співака. Згодом організатори планують облаштувати у Львові ще сквер пам’яті Кузьми.
зі. Ще добавлю. Може хтось хоче допомогти від фірми більшою сумою, також пишіть в лічку, організую контакт з організаторами і про вас напишуть в газеті (реклама) + зможете приїхати на відкриття і стати причасними до цієї ініціативи
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 30 лип, 2020 10:02, всього редагувалось 3 разів.
Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком. Скидайте мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.
P.S. Готово! Дякую за реквізити!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком. Скидате мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.
Дякую, акурт! Скинув реквізити.
Я тільки на цьому тижні долучився, і ситуація зі збором коштів не дуже. Якщо б 1 000 людей скинулась по 50 грн, вже б набрали 50 тис, але поки що не все так вдало.
50 грн взагалі не про що, але імхо багато людей соромляться дати мало, а багато грн (на їх погляд) чи не можуть чи не хотять?!