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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:17

А що буде з рентом?

Цікава ситуація - коронакриза вийме з кишень лендлордів 5.7 млрд фунтів до 24 року.
Очікується, що мінімім теперішний рент впаде на 5% до 24 року.

Цікаво, що одночасно очікується ріст цін на нерухомість + падіння рентних ставок, і все це до 24 року.

Скажу так - побачимо :!:

Covid-19 to wipe out £5.7bn of landlord rental income by 2024
https://www.propertywire.com/news/covid ... e-by-2024/
The Covid-19 pandemic recession will see UK rents drop by at least 5% until 2024, costing UK landlords £5.7bn in income, proptech rental service Home Made has predicted.
London will be the most impacted region, seeing £3.9bn in losses for landlords – with Westminster, Tower Hamlets and Wandsworth being hit the worst.

Asaf Navot, founder and chief executive of Home Made, said: “Landlords across the UK need to brace themselves for reduced returns.
“In a recession, renters with tighter budgets are less inclined to take a risk and move homes due to reduced disposable income and increased job market uncertainty which drives rents down – and the Covid-19 recession looks likely to hit harder than any in living memory.
“Landlords can protect themselves by acting fast and securing longer term tenancies with their current renters, or alternatively by reacting quickly to the pent-up demand on the new rental market following lockdown.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Новини з будівництва в Солфорді - повільно, але впевнено просувається.

Будівництво поруч з каналом, можна мати каяк, і не так, як у Рибальському, а просто з балкона стрибати в канал і гребти :)

https://youtu.be/1iHc3r6OOoE
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:18

Хтось хоче долучитись до створення муралу?

Народ, тутай є одна ініціатива. Якщо хтось хоче допомогти копійчиною, навіть, імхо, 50-100 грн буде нормально, дайте знати, я вам скину реквізити в лічку.

При формуванні переводу в інетбанку, Ви побачите, що отримувач плітежу - Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна, тому шахрайство виключено.
Шановні благодійники! Пропонуємо Вам долучитися до масштабного проекту – створення муралу у Новояворівську, присвяченого відомому артисту Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку).
Батьки Андрія Кузьменка дали згоду на проект. Організаційні роботи взяли на себе львівські ротарійці, які є частиною всесвітньої благодійної організації.
Повідомляємо Вам: до дня народження Андрія Кузьменка на фасаді новояворівського Палацу культури "Кристал" з’явиться зображення Кузьми Скрябіна. А 17 серпня, у день народження Андрія, заплановане офіційне відкриття муралу.
Передбачається, що розмір муралу буде 10х6 метрів. Роботи виконає львівський художник Святослав Владика.
Підтримати проект зі вшанування пам’яті Кузьми можна, перерахувавши кошти на банківські рахунки "Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна". Організатори запрошують долучатись кожного за можливості.
Вартість робіт, за попередніми підрахунками, обійдеться приблизно у 60 тис. грн.


Зазначимо, мурали Кузьмі є по інших містах України, однак у рідних для Андрія Кузьменка Новояворівську та Львові досі нічого подібного не було. А саме із Новояворівська розпочався творчий шлях співака.
Згодом організатори планують облаштувати у Львові ще сквер пам’яті Кузьми.

зі. Ще добавлю. Може хтось хоче допомогти від фірми більшою сумою, також пишіть в лічку, організую контакт з організаторами і про вас напишуть в газеті (реклама) + зможете приїхати на відкриття і стати причасними до цієї ініціативи :!:
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 30 лип, 2020 10:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:28

Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком.
Скидайте мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.

P.S. Готово! Дякую за реквізити!
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Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:42

  akurt написав:Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком.
Скидате мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.

Дякую, акурт! Скинув реквізити.

Я тільки на цьому тижні долучився, і ситуація зі збором коштів не дуже. Якщо б 1 000 людей скинулась по 50 грн, вже б набрали 50 тис, але поки що не все так вдало.

50 грн взагалі не про що, але імхо багато людей соромляться дати мало, а багато грн (на їх погляд) чи не можуть чи не хотять?!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:12

Рынок коммерческой недвижимости вскоре рухнет
https://ewitranslate.livejournal.com/1498592.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:02

Умови англійської іпотеки

Подивіться нижче які умови іпотечного кредитування в Англії і позаздріть... :)

https://www.mortgagesolutions.co.uk/new ... -to-range/
Accord is reducing rates and extending end dates on buy-to-let deals while introducing 14 new products.
The new products cover a range of loan to values (LTV) and terms and come with either a £495 or £1,995 fee with free valuation included.
For remortgage clients, a two-year fixed rate at 1.33 per cent is available up to 60 per cent LTV with a £1,995 fee. Alternatively, landlords can choose a five-year fixed rate at 2.09 per cent up to 65 per cent LTV with a £495 fee
For house purchase clients, a two-year fixed rate at 1.39 per cent up to 60 per cent LTV is on offer with a £1,995 fee or a five-year fixed rate at 2.09 per cent at 65 per cent LTV with a £495 fee.
In addition, there are rate reductions on remortgages and purchases up to 75 per cent LTV.

Новые продукты охватывают ряд кредитов на значения (LTV) и условия и поставляются либо с 495 фунтов стерлингов или 1,995 плату с бесплатной оценкой включены.
Для клиентов с погашением, двухгодичная фиксированная ставка в размере 1,33 процента доступна до 60 процентов LTV с платой в размере 1 995 фунтов. Кроме того, арендодатель может выбрать пятилетнюю фиксированную ставку на 2,09 процента до 65 процентов LTV с 495 фунтов стерлингов плату
Для клиентов покупки дома, двухгодичная фиксированная ставка на 1,39 процента до 60 процентов LTV на предложение с 1,995 фунтов стерлингов плату или пятилетний фиксированной ставке на 2,09 процента на 65 процентов LTV с 495 фунтов стерлингов плату.
Кроме того, есть снижение ставки на remortgages и покупки до 75 процентов LTV.
change_pm
 
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