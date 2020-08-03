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The Covid-19 pandemic recession will see UK rents drop by at least 5% until 2024, costing UK landlords £5.7bn in income, proptech rental service Home Made has predicted. London will be the most impacted region, seeing £3.9bn in losses for landlords – with Westminster, Tower Hamlets and Wandsworth being hit the worst.
Asaf Navot, founder and chief executive of Home Made, said: “Landlords across the UK need to brace themselves for reduced returns. “In a recession, renters with tighter budgets are less inclined to take a risk and move homes due to reduced disposable income and increased job market uncertainty which drives rents down – and the Covid-19 recession looks likely to hit harder than any in living memory. “Landlords can protect themselves by acting fast and securing longer term tenancies with their current renters, or alternatively by reacting quickly to the pent-up demand on the new rental market following lockdown.
Народ, тутай є одна ініціатива. Якщо хтось хоче допомогти копійчиною, навіть, імхо, 50-100 грн буде нормально, дайте знати, я вам скину реквізити в лічку.
При формуванні переводу в інетбанку, Ви побачите, що отримувач плітежу - Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна, тому шахрайство виключено.
Шановні благодійники! Пропонуємо Вам долучитися до масштабного проекту – створення муралу у Новояворівську, присвяченого відомому артисту Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку). Батьки Андрія Кузьменка дали згоду на проект. Організаційні роботи взяли на себе львівські ротарійці, які є частиною всесвітньої благодійної організації. Повідомляємо Вам: до дня народження Андрія Кузьменка на фасаді новояворівського Палацу культури "Кристал" з’явиться зображення Кузьми Скрябіна. А 17 серпня, у день народження Андрія, заплановане офіційне відкриття муралу. Передбачається, що розмір муралу буде 10х6 метрів. Роботи виконає львівський художник Святослав Владика. Підтримати проект зі вшанування пам’яті Кузьми можна, перерахувавши кошти на банківські рахунки "Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна". Організатори запрошують долучатись кожного за можливості. Вартість робіт, за попередніми підрахунками, обійдеться приблизно у 60 тис. грн.
Зазначимо, мурали Кузьмі є по інших містах України, однак у рідних для Андрія Кузьменка Новояворівську та Львові досі нічого подібного не було. А саме із Новояворівська розпочався творчий шлях співака. Згодом організатори планують облаштувати у Львові ще сквер пам’яті Кузьми.
зі. Ще добавлю. Може хтось хоче допомогти від фірми більшою сумою, також пишіть в лічку, організую контакт з організаторами і про вас напишуть в газеті (реклама) + зможете приїхати на відкриття і стати причасними до цієї ініціативи
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 30 лип, 2020 10:02, всього редагувалось 3 разів.
Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком. Скидайте мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.
P.S. Готово! Дякую за реквізити!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп. То кияни, то - жах...
akurt написав:Неодноразово був на його могилі в Брюховичах - вона в лівій верхній частині кладовища. Один раз зустрівся та спілкувався з його батьком. Скидате мені в приватному повідомленні реквізити - перерахую прямо зараз.
Дякую, акурт! Скинув реквізити.
Я тільки на цьому тижні долучився, і ситуація зі збором коштів не дуже. Якщо б 1 000 людей скинулась по 50 грн, вже б набрали 50 тис, але поки що не все так вдало.
50 грн взагалі не про що, але імхо багато людей соромляться дати мало, а багато грн (на їх погляд) чи не можуть чи не хотять?!
The new products cover a range of loan to values (LTV) and terms and come with either a £495 or £1,995 fee with free valuation included. For remortgage clients, a two-year fixed rate at 1.33 per cent is available up to 60 per cent LTV with a £1,995 fee. Alternatively, landlords can choose a five-year fixed rate at 2.09 per cent up to 65 per cent LTV with a £495 fee For house purchase clients, a two-year fixed rate at 1.39 per cent up to 60 per cent LTV is on offer with a £1,995 fee or a five-year fixed rate at 2.09 per cent at 65 per cent LTV with a £495 fee. In addition, there are rate reductions on remortgages and purchases up to 75 per cent LTV.
Новые продукты охватывают ряд кредитов на значения (LTV) и условия и поставляются либо с 495 фунтов стерлингов или 1,995 плату с бесплатной оценкой включены. Для клиентов с погашением, двухгодичная фиксированная ставка в размере 1,33 процента доступна до 60 процентов LTV с платой в размере 1 995 фунтов. Кроме того, арендодатель может выбрать пятилетнюю фиксированную ставку на 2,09 процента до 65 процентов LTV с 495 фунтов стерлингов плату Для клиентов покупки дома, двухгодичная фиксированная ставка на 1,39 процента до 60 процентов LTV на предложение с 1,995 фунтов стерлингов плату или пятилетний фиксированной ставке на 2,09 процента на 65 процентов LTV с 495 фунтов стерлингов плату. Кроме того, есть снижение ставки на remortgages и покупки до 75 процентов LTV.
Народ, більше 600 переглядів гілки з моменту розміщення цього прохання і тільки один Акурт допоміг
Чи я звертався до пустоти? Ні, я звертався до вас, читачів і дописувачів цієї гілки. Чому така пасивність? Немає 50-100 грн у вас, як у фіз.особи? Чи немає бажання юр.особі стати партнером створення муралу?
Прохання не на часі? А коли буде на часі? У організаторів дуже мало часу на збір коштів. А всі такі пасивні
зі. Я навмисно не вказав реквізити в повідомленні, щоб бачити хто допоміг і відплатити тієї ж монетою, коли вам буде потрібна допомога.
change_pm написав:Народ, тутай є одна ініціатива. Якщо хтось хоче допомогти копійчиною, навіть, імхо, 50-100 грн буде нормально, дайте знати, я вам скину реквізити в лічку.
При формуванні переводу в інетбанку, Ви побачите, що отримувач плітежу - Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна, тому шахрайство виключено.
Шановні благодійники! Пропонуємо Вам долучитися до масштабного проекту – створення муралу у Новояворівську, присвяченого відомому артисту Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку). Батьки Андрія Кузьменка дали згоду на проект. Організаційні роботи взяли на себе львівські ротарійці, які є частиною всесвітньої благодійної організації. Повідомляємо Вам: до дня народження Андрія Кузьменка на фасаді новояворівського Палацу культури "Кристал" з’явиться зображення Кузьми Скрябіна. А 17 серпня, у день народження Андрія, заплановане офіційне відкриття муралу. Передбачається, що розмір муралу буде 10х6 метрів. Роботи виконає львівський художник Святослав Владика. Підтримати проект зі вшанування пам’яті Кузьми можна, перерахувавши кошти на банківські рахунки "Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна". Організатори запрошують долучатись кожного за можливості. Вартість робіт, за попередніми підрахунками, обійдеться приблизно у 60 тис. грн.
Зазначимо, мурали Кузьмі є по інших містах України, однак у рідних для Андрія Кузьменка Новояворівську та Львові досі нічого подібного не було. А саме із Новояворівська розпочався творчий шлях співака. Згодом організатори планують облаштувати у Львові ще сквер пам’яті Кузьми.
зі. Ще добавлю. Може хтось хоче допомогти від фірми більшою сумою, також пишіть в лічку, організую контакт з організаторами і про вас напишуть в газеті (реклама) + зможете приїхати на відкриття і стати причасними до цієї ініціативи
sinus написав:То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті. Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.
Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей. Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.
Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее. С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.
Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон. Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.
Чому, спитаєте? Відповім, чого ж не відповісти.
По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати. Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні. Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю. Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите. І це правило не залежить від країни інвестування. По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки? Ну тобто грощі кешем повезете чи як? Що далі будете робити коли привезете? А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?
Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?
Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?
А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?
І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.
Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.
Для того, щоб зрозуміти майбутнє, треба подивитись в минуле....
Так ось, дуже гарно, що "рукописи" не палають
Наразі найцікавіще - це ці дописа пана Сінус, він же Траст того року, і реальність цього року, яку Траст описує в сусідній гілці.
Анекдот - а так дишав, так дишав.... чи - ну не шмогла я, не шмогла... Дуже цікаво перечитувати наразі