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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:42
Frant написав:
Рекомендую купити житло в Центральній Африці.
Штучний інтелект не скоро добереться туди.
На цьому - дозвольте відкланятись.
Рекомендую ознайомитись з інвестиційною рекомендацією нашого експерта від 22 грудня 2019 року.
Хтось вклався в Африку?
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