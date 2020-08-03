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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:42

  Frant написав:Рекомендую купити житло в Центральній Африці.
Штучний інтелект не скоро добереться туди.
На цьому - дозвольте відкланятись.

Рекомендую ознайомитись з інвестиційною рекомендацією нашого експерта від 22 грудня 2019 року.

Хтось вклався в Африку?
change_pm
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 03.02.16
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