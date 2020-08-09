Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:42
Frant написав:
Рекомендую купити житло в Центральній Африці.
Штучний інтелект не скоро добереться туди.
На цьому - дозвольте відкланятись.
Рекомендую ознайомитись з інвестиційною рекомендацією нашого експерта від 22 грудня 2019 року.
Хтось вклався в Африку?
change_pm
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:36
Отримав повядомлення на пошту
Є бажаючи вкластись в РП? Пропонують знижки...
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Повідомлень: 1749
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Подякували: 390 раз.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:55
Почитайте
https://www.theguardian.com/business/co ... s-under-35
When I enrolled in university in 1990, my prospects were good. At that time about 76% of all 20- to 24-year-olds had a job and nearly two-thirds of those in their early 20s were working full time.
By the time I graduated, the recession had happened and just 69% of those in their early 20s had a job and only 55% were employed full time. It was not until 2006 that as many people in their early 20s had a job as was the case in 1990.
change_pm
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:04
По посиланню є відео посадки літака на острові Св.Елени. Одного з найбільш далеких і недосяжних закордоних островів ЮК.
https://www.flightradar24.com/blog/tita ... -airports/
change_pm
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Подякували: 390 раз.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:50
lejko_vit написав: change_pm написав:
Отримав повядомлення на пошту
Є бажаючи вкластись в РП? Пропонують знижки...
Шо по чем?
В середньому 2 тис ойро за метр бетонних стін. Не цікаво!
change_pm
Повідомлень: 1749
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:03
Варшава? В каком виде сдают?
lejko_vit
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Подякували: 8 раз.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:12
lejko_vit написав:
Варшава? В каком виде сдают?
У Murapol об"єкти по всій Польші. Здають в вигляді голого бетону, як в Україні і ви там собі валяєте, що хочете
change_pm
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:16
Купив квартиру в Іспанії.......
https://youtu.be/5SY4-3ZAQrg
Купил квартиру в Испании. А ДАЛЬШЕ?!
change_pm
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