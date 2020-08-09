Додано: Пон 10 сер, 2020 17:45

change_pm написав: Рекомендую для ознайомлення і роздумів...

http://tvoemisto.tv/blogs/skilky_koshtu ... 11987.html Рекомендую для ознайомлення і роздумів...

при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.

В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць.Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток.Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток), але він на дається на певний час, напр. 15 хв, 30 хв. 60 хв., добовий і т.д., а не на конкретну поїзду, якщо встигаєш, можеш робити пересадки.Квиток на електричку, напр. діє в Шльонску на багато видів транспорту. Тобто ти береш квиток на електричку з Ченстохови до Катовіц, 6 годинний квиток, а він діє майже на всьому Шльонсьому воєводстві майже на всіх видах транспорта, якщо встигнеш, можеш доїхати аж до Чехів.