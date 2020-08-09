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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59

На правах реклами :)

Одна зі знайомих компаній запускає проект в Манчестері.

40 поверхів, центр Манчестера, від 265 тис фунтів, всього 15% депозит під час підписання контракту - залишок після завершення будівництва в 24 році.

В принципі умови на виплату чудові. Компанія надійна - Salboy.

Якщо хтось надумає, можу обговорити для вас якусь знижку :)

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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:30

Відповідь в профільній гілці

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Долярчик написав:Беремо нерухомість по правилам Кіосаки))

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чувак, відкупай йоро, а не бакс в закрома. Про нерухомість вже в РП подумаєш...

як там фунтіки?
по чім нєдвіж туманнім альбіоні, вверх-вниз? іпатєка ПА2%?

Хфунтікі http://www.profinance.ru/news/2020/08/0 ... nglii.html

Недвіж - хотелкі обіцяють ріст :)
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Іпатека - х.з., нема на неї грощев в нас :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:48

А чому у Польщі вийшло?

Рекомендую для ознайомлення і роздумів...
http://tvoemisto.tv/blogs/skilky_koshtu ... 11987.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:45

  change_pm написав:Рекомендую для ознайомлення і роздумів...
http://tvoemisto.tv/blogs/skilky_koshtu ... 11987.html

В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць.
Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.

В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток.
Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.

Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.

Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.

при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.

Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток), але він на дається на певний час, напр. 15 хв, 30 хв. 60 хв., добовий і т.д., а не на конкретну поїзду, якщо встигаєш, можеш робити пересадки.

Квиток на електричку, напр. діє в Шльонску на багато видів транспорту. Тобто ти береш квиток на електричку з Ченстохови до Катовіц, 6 годинний квиток, а він діє майже на всьому Шльонсьому воєводстві майже на всіх видах транспорта, якщо встигнеш, можеш доїхати аж до Чехів.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 сер, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:55

  flyman написав:
  change_pm написав:Рекомендую для ознайомлення і роздумів...
http://tvoemisto.tv/blogs/skilky_koshtu ... 11987.html

В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць.
Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.

В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток.
Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.

Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.

Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.

при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.

Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток).

Я можу помилятись, але в Катовіцах купляв разовий квиток за 2.80, а потім за 3.20 злотих.
Можливо вже дорожче...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:01

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Рекомендую для ознайомлення і роздумів...
http://tvoemisto.tv/blogs/skilky_koshtu ... 11987.html

В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць.
Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.

В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток.
Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.

Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.

Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.

при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.

Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток).

Я можу помилятись, але в Катовіцах купляв разовий квиток за 2.80, а потім за 3.20 злотих.
Можливо вже дорожче...

В Щецині купляв разовий квиток на 15 хв. за 1.20 злотого.

Проїзний за 100 злотих на місяць на автобус (автобус їде в такі іпеня, десь 20 км від центра). За 270 злотих на 3 місяці.

В Ченстохові проїзний приблизно в ту саму ціну (чи то 86 чи 96 злотих) на всі види транспорту

В Познані, по моєму за 1.50 злотих брав.

Катовіцах дорожче, бо там відстані більше. Там здоровенна агломерація тіпа Донецьк-Макієвка-Горлівка і куча міст поменше.
https://fi202x.blogspot.com/
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