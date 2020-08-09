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В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць. Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.
В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток. Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.
Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.
Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.
при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.
Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток), але він на дається на певний час, напр. 15 хв, 30 хв. 60 хв., добовий і т.д., а не на конкретну поїзду, якщо встигаєш, можеш робити пересадки.
Квиток на електричку, напр. діє в Шльонску на багато видів транспорту. Тобто ти береш квиток на електричку з Ченстохови до Катовіц, 6 годинний квиток, а він діє майже на всьому Шльонсьому воєводстві майже на всіх видах транспорта, якщо встигнеш, можеш доїхати аж до Чехів.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 сер, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць. Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.
В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток. Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.
Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.
Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.
при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.
Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток).
Я можу помилятись, але в Катовіцах купляв разовий квиток за 2.80, а потім за 3.20 злотих. Можливо вже дорожче...
В Польщі в багатьох містах проїзний в межах міста, і ближнього передмістя (автобус, трамвай, електричка ...) за 90..100 злотих, тобто близько 700 грн. на місяць. Можна купувати з дисконтом 10% на три місяці (від любої дати) або річний, із ще більшою знижкою.
В Києві проїзд дорожче виходить чим у великих містах Польщі (думаю включно Варшаву теж, хоча там не був, точно не скажу), так як на кожну пересадку тре новий квиток. Єдиний квиток - це тільки фейкова назва, так як ніякий він не єдиний, бо в метро своя кухня, в електричці своя, в тролейбусах/трамваях/автобувах своя. А маршрутки, це ще окрема тема.
Чому не виходить? Риторичне запитання: тому що там крутиться живе бабло і працють схеми.
Але тіпи будуть писать: Віталя маладєц, дякую за шкляний міст і вєлодаріжки.
при такій вартості проїзду (6-8 грн) не вийде забезпечити якість перевезень.
Автор лукавить, в Польщі ледь трохи дорожчий проїзд (разовий квиток).
Я можу помилятись, але в Катовіцах купляв разовий квиток за 2.80, а потім за 3.20 злотих. Можливо вже дорожче...
В Щецині купляв разовий квиток на 15 хв. за 1.20 злотого.
Проїзний за 100 злотих на місяць на автобус (автобус їде в такі іпеня, десь 20 км від центра). За 270 злотих на 3 місяці.
В Ченстохові проїзний приблизно в ту саму ціну (чи то 86 чи 96 злотих) на всі види транспорту
В Познані, по моєму за 1.50 злотих брав.
Катовіцах дорожче, бо там відстані більше. Там здоровенна агломерація тіпа Донецьк-Макієвка-Горлівка і куча міст поменше.