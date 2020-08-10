RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко. Стабильная страна- стабильная прибыль :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:22

  Понаехал написав:Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко. Стабильная страна- стабильная прибыль :)

Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))

зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...
change_pm
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 03.02.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:26

  change_pm написав:
  Понаехал написав:Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко. Стабильная страна- стабильная прибыль :)

Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))

зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...

Ердоган ні разу не диктатор і Турречина збс!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20938
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:45

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Понаехал написав:Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко. Стабильная страна- стабильная прибыль :)

Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))

зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...

Ердоган ні разу не диктатор і Турречина збс!

Не можу не погодитись! :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 03.02.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 535, 536, 537
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5360 588937
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 09:54
ol_zy
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 724, 725, 726
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7251 845193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 23:43
flyman
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88575)
11.08.2020 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.