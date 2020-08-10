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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:22
Понаехал написав:
Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко
. Стабильная страна- стабильная прибыль
Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))
зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...
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change_pm
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:26
change_pm написав: Понаехал написав:
Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко
. Стабильная страна- стабильная прибыль
Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))
зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...
Ердоган ні разу не диктатор і Турречина збс!
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:45
flyman написав: change_pm написав: Понаехал написав:
Хорошо инвестировать в Минскую недвижимость. Очень рад победой Лукашенко
. Стабильная страна- стабильная прибыль
Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))
зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...
Ердоган ні разу не диктатор і Турречина збс
!
Не можу не погодитись!
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change_pm
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- Повідомлень: 1782
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 395 раз.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:49
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Я не здивован. Ти ж совкодрочер)))
Таких багато за океаном)))
зі. Але, імхо, по Беларусі ще не все вирішено...
Ердоган ні разу не диктатор і Турречина збс
!
Не можу не погодитись!
подвійні стандарти:
РБ і Лукашенко - совкодрочер
Туреччина і Ердоган - няшка
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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-
- Повідомлень: 20939
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 1503 раз.
-
- Профіль
-
2
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на тему
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