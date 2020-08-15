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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:05

  stm написав:
  change_pm написав:Охохох....(((
Це важко((( щось на мене найшло і всі іностранні слова, всі забув, і навіть не розумію, як і що воно робиться, коли копі-пейст.

мабудь альцгеймер чи дєменція...чи може корона надавила...

Эх, пошла готовить пельмени... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки ;)


Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:24

  change_pm написав:
  stm написав:
  change_pm написав:Охохох....(((
Це важко((( щось на мене найшло і всі іностранні слова, всі забув, і навіть не розумію, як і що воно робиться, коли копі-пейст.

мабудь альцгеймер чи дєменція...чи може корона надавила...

Эх, пошла готовить пельмени... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки ;)


Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!

Ну так Kinder, Küche, Kirche я ж правильно поняла толстый намёк про борщ, вот стараюсь )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 18:30

stm
Ви найкраща! :D
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:22

  stm написав:
  change_pm написав:
  stm написав:Эх, пошла готовить пельмени... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки ;)


Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!

Ну так Kinder, Küche, Kirche я ж правильно поняла толстый намёк про борщ, вот стараюсь )))

Kleid
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:03

  airmax78 написав:Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.

Випадково не Алекс Брежнев, його звати?

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:25

  airmax78 написав:Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.

У нас тутай флай з березня без роботи, а пшиятель дуже оптимістичний стосовно наявності роботи в Києві.
Він же не в Глово хоче піти працювати?

зі. Як справи на ринку праці?
Я моніторив ринок в Польщі, падіння з.п. десь на 30-50%.
В Англії також ставки порізали десь на 25%.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:32

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.

У нас тутай флай з березня без роботи, а пшиятель дуже оптимістичний стосовно наявності роботи в Києві.
Він же не в Глово хоче піти працювати?

зі. Як справи на ринку праці?
Я моніторив ринок в Польщі, падіння з.п. десь на 30-50%.
В Англії також ставки порізали десь на 25%.

Хотіла одна кобіта їхати, але їй сказали знайомі, що зараз туго в Польщі з роботами, хоча агентсва працюють, порадили спробувати через агентство.

Але вроді знайшла тут крім основної роботи підробіток і поки що заспокоїлася.

Знаю таких, хто має туть 16Кгрн офіційно і ще мутить якісь шабашки, то теж нікуди не миляться.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:42

Інвестуємо в Англії

Знайшов на прострах ютюба, відос від молодого англійського проперті інвестора.
Рекомендую подивитись :) https://www.youtube.com/watch?v=ZMDL9BHx-5I
Buying my first Buy-to-let Property in Liverpool! My experiences, yield and potential capital growth

зі. Нагадав він мені одного допитливого форумчанина зі славного міста Лева...
change_pm
 
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