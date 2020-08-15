Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 сер, 2020 17:05
stm написав: change_pm написав:
Охохох....(((
Це важко((( щось на мене найшло і всі іностранні слова, всі забув, і навіть не розумію, як і що воно робиться, коли копі-пейст.
мабудь альцгеймер чи дєменція...чи може корона надавила...
Эх, пошла готовить
пельмени
... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки
Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!
change_pm
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Додано: Суб 15 сер, 2020 17:24
change_pm написав: stm написав: change_pm написав:
Охохох....(((
Це важко((( щось на мене найшло і всі іностранні слова, всі забув, і навіть не розумію, як і що воно робиться, коли копі-пейст.
мабудь альцгеймер чи дєменція...чи може корона надавила...
Эх, пошла готовить
пельмени
... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки
Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!
Ну так Kinder, Küche, Kirche я ж правильно поняла толстый намёк про борщ, вот стараюсь )))
stm
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Додано: Суб 15 сер, 2020 18:30
stm
Ви найкраща!
change_pm
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Додано: Суб 15 сер, 2020 19:22
stm написав: change_pm написав: stm написав:
Эх, пошла готовить
пельмени
... Удачи с договором при альцгеймере и деменции лучше ничего не подписывать... ))) Паспорт или вид на жительство ЮК уже есть надеюсь для 0% ставки
Клас! Заздрю! То борщ, то якісь кекеке шось, то мельмені! Супер!
Ну так
Kinder, Küche, Kirche
я ж правильно поняла толстый намёк про борщ, вот стараюсь )))
Kleid
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flyman
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Додано: Суб 15 сер, 2020 20:59
Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
airmax78
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:03
airmax78 написав:
Вчера позвонил приятель из Канады. Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
Випадково не Алекс Брежнев, його звати?
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flyman
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:25
airmax78 написав:
Вчера позвонил приятель из Канады.
Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться
вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
У нас тутай флай з березня без роботи, а пшиятель дуже оптимістичний стосовно наявності роботи в Києві.
Він же не в Глово хоче піти працювати?
зі. Як справи на ринку праці?
Я моніторив ринок в Польщі, падіння з.п. десь на 30-50%.
В Англії також ставки порізали десь на 25%.
change_pm
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:32
change_pm написав: airmax78 написав:
Вчера позвонил приятель из Канады.
Ищет вакансию в Киеве. Хочет вернуться
вместе с женой. Уехали в 2015м. Говорит скукота скукотища, надоело.
У нас тутай флай з березня без роботи, а пшиятель дуже оптимістичний стосовно наявності роботи в Києві.
Він же не в Глово хоче піти працювати?
зі. Як справи на ринку праці?
Я моніторив ринок в Польщі, падіння з.п. десь на 30-50%.
В Англії також ставки порізали десь на 25%.
Хотіла одна кобіта їхати, але їй сказали знайомі, що зараз туго в Польщі з роботами, хоча агентсва працюють, порадили спробувати через агентство.
Але вроді знайшла тут крім основної роботи підробіток і поки що заспокоїлася.
Знаю таких, хто має туть 16Кгрн офіційно і ще мутить якісь шабашки, то теж нікуди не миляться.
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flyman
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:42
Знайшов на прострах ютюба, відос від молодого англійського проперті інвестора.
Рекомендую подивитись
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDL9BHx-5I Buying my first Buy-to-let Property in Liverpool! My experiences, yield and potential capital growth
зі. Нагадав він мені одного допитливого форумчанина зі славного міста Лева...
change_pm
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