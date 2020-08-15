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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:25
Глобальное перераспределение капитала с помощью нулевых ставок и количественного смягчения
То, что чувствовали на себе европейцы последние 5 лет и теперь ощущаем мы с вами:
— отсутствие доходности по вкладам;
— отсутствие доходности по облигациям;
— рост цен на недвижимость, создаваемый лишь кредитным пузырем, при отсутствии роста реальных доходов населения. В итоге недвижимость становится все более недоступной для большинства населения;
— рост рынка кредитных карт;
— рост рынка акций;
— рост инфляции в товарах и услугах для среднего класса и при этом ее низкий рост в продуктах.
Вся эта совокупность факторов, вызванная крайне мягкой политикой Центробанков, в конечном счете приводит к величайшему перераспределению доходов.
Все, кто находится ниже верхней части среднего класса, стремительно беднеют. Они не могут безопасно хранить свои сбережения на депозитах или в облигациях. При этом их основные цели в жизни стремительно дорожают: автомобиль, собственное жилье, туризм.
Все это вынуждает отказываться от накоплений в пользу кредита. Таким образом большая часть населения так или иначе подсаживается на кредит. В свою очередь верхняя часть среднего класса и все, кто выше, стремительно богатеют: акции и недвижимость в их портфелях быстро дорожают. Они используют кредит не для покупки товаров, а для перекредитования своего бизнеса на более выгодных условиях, что позволяет либо извлекать дополнительную прибыль, либо оставлять дохленький бизнес жизнеспособным дольше.
В свою очередь отсутствующий рост реальных доходов работников (и в США, и в Европе это явление идет уже как минимум 5 лет) ведет к тому, что бизнес начинает зарабатывать больше. Ведь цены на товары растут и производительность тоже растет за счет новых технологий. Сюда же добавляется еще и налоговый перекос, когда богатые получают налоговые льготы (пару лет назад в США и в этом году в РФ), а рабочий и средний класс получают рост налоговой нагрузки.
Тем самым все больше выкристаллизовывается ситуация, в которой бизнес выигрывает от обнищания и закредитованности населения. Как, например, российские экспортеры ресурсов выигрывают от падения доходов населения. Ведь товар они свой продают в валюте, а зарплату платят в рублях.
Примерно те же явления происходят по всему миру: доходы работников не растут, а прибыль и капитализация корпораций летит в небо.
Те, кто имеет сейчас портфель из акций/недвижимости, станут в разы богаче, чем те, кто сейчас берет подешевевшую ипотеку. Через несколько лет это аукнется еще большей потерей социальной мобильности и все большему ограничению социальных лифтов. Человек с кредитами и обязательствами имеет гораздо меньше свободы и возможностей, чем человек с капиталом.
Стоит всегда помнить об этом, когда вы думаете о выгодности «дешевых денег».
@inflation_shock
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change_pm
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:07
шоб не сталось РН тільки вверх, а КРЖН однозначно надобрать, бо іпатєка ПА10%
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flyman
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:11
flyman написав:
шоб не сталось РН тільки вверх, а КРЖН однозначно надобрать
, бо іпатєка ПА10%
Повністю згоден! Головне, щоб були на ...РЖН грощі! А знайти, що купити і здавати в оренду не проблема!
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:49
change_pm написав:
Повністю згоден! Головне, щоб були на ...РЖН грощі! А знайти, що купити і здавати в оренду не проблема!
але ж
change_pm написав:
Те, кто имеет сейчас портфель из акций/недвижимости, станут в разы богаче, чем те, кто сейчас берет подешевевшую ипотеку. Через несколько лет это аукнется еще большей потерей социальной мобильности и все большему ограничению социальных лифтов. Человек с кредитами и обязательствами имеет гораздо меньше свободы и возможностей, чем человек с капиталом.
Стоит всегда помнить об этом, когда вы думаете о выгодности «дешевых денег».
я запутався
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:22
flyman написав: change_pm написав:
Повністю згоден! Головне, щоб були на ...РЖН грощі
! А знайти, що купити і здавати в оренду не проблема!
але ж
я запутався
change_pm написав:Те, кто имеет сейчас портфель из акций/недвижимости, станут в разы богаче
, чем те, кто сейчас берет подешевевшую ипотеку. Через несколько лет это аукнется еще большей потерей социальной мобильности и все большему ограничению социальных лифтов. Человек с кредитами и обязательствами имеет гораздо меньше свободы и возможностей, чем человек с капиталом.
Стоит всегда помнить об этом, когда вы думаете о выгодности «дешевых денег».
Чого це ти?
Всі розуміють, що на ...РЖН рОкета через 0% ставки, але є малллллллллееенька проблемка, що не у всіх є грощі, щоб скористатись цією рОкетою ((((
Треба було раніше входити, шоб наразі насолоджуватись...
Пам"таєш жеж закони Трібеки?!
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change_pm
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:27
change_pm написав:
Чого це ти?
Всі розуміють, що на ...РЖН рОкета через 0% ставки, але є малллллллллееенька проблемка, що не у всіх є грощі, щоб скористатись цією рОкетою ((((
Треба було раніше входити, шоб наразі насолоджуватись...
Пам"таєш жеж закони Трібеки?!
Їжу зараз зрозуміло, що тре було входити у 2015.
Але ж мова іде про тепер, 2020 і майбутнє 2021.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:38
flyman написав:
Їжу зараз зрозуміло
change_pm написав:
Чого це ти?
Всі розуміють, що на ...РЖН рОкета через 0% ставки, але є малллллллллееенька проблемка, що не у всіх є грощі, щоб скористатись цією рОкетою ((((
Треба було раніше входити, шоб наразі насолоджуватись...
Пам"таєш жеж закони Трібеки?!
, що тре було входити у 2015.Але ж мова іде про тепер, 2020 і майбутнє 2021
.
З паперу геть! Хєрове нерухомість зливати, брати нову, хорошу.
Я тут в березні писав і питався? стосовно золота!
Хтось мої думки підтримав? Хтось по 16хх, як я зайшов в голд?
Я шкодую, що в мене не вийшло ALL IN ГОЛД 4 місяці тому
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