Додано: Нед 16 сер, 2020 10:25

Глобальное перераспределение капитала с помощью нулевых ставок и количественного смягчения



То, что чувствовали на себе европейцы последние 5 лет и теперь ощущаем мы с вами:

— отсутствие доходности по вкладам;

— отсутствие доходности по облигациям;

— рост цен на недвижимость, создаваемый лишь кредитным пузырем, при отсутствии роста реальных доходов населения. В итоге недвижимость становится все более недоступной для большинства населения;

— рост рынка кредитных карт;

— рост рынка акций;

— рост инфляции в товарах и услугах для среднего класса и при этом ее низкий рост в продуктах.



Вся эта совокупность факторов, вызванная крайне мягкой политикой Центробанков, в конечном счете приводит к величайшему перераспределению доходов.

Все, кто находится ниже верхней части среднего класса, стремительно беднеют. Они не могут безопасно хранить свои сбережения на депозитах или в облигациях. При этом их основные цели в жизни стремительно дорожают: автомобиль, собственное жилье, туризм.



Все это вынуждает отказываться от накоплений в пользу кредита. Таким образом большая часть населения так или иначе подсаживается на кредит. В свою очередь верхняя часть среднего класса и все, кто выше, стремительно богатеют: акции и недвижимость в их портфелях быстро дорожают. Они используют кредит не для покупки товаров, а для перекредитования своего бизнеса на более выгодных условиях, что позволяет либо извлекать дополнительную прибыль, либо оставлять дохленький бизнес жизнеспособным дольше.



В свою очередь отсутствующий рост реальных доходов работников (и в США, и в Европе это явление идет уже как минимум 5 лет) ведет к тому, что бизнес начинает зарабатывать больше. Ведь цены на товары растут и производительность тоже растет за счет новых технологий. Сюда же добавляется еще и налоговый перекос, когда богатые получают налоговые льготы (пару лет назад в США и в этом году в РФ), а рабочий и средний класс получают рост налоговой нагрузки.



Тем самым все больше выкристаллизовывается ситуация, в которой бизнес выигрывает от обнищания и закредитованности населения. Как, например, российские экспортеры ресурсов выигрывают от падения доходов населения. Ведь товар они свой продают в валюте, а зарплату платят в рублях.



Примерно те же явления происходят по всему миру: доходы работников не растут, а прибыль и капитализация корпораций летит в небо.



Те, кто имеет сейчас портфель из акций/недвижимости, станут в разы богаче, чем те, кто сейчас берет подешевевшую ипотеку. Через несколько лет это аукнется еще большей потерей социальной мобильности и все большему ограничению социальных лифтов. Человек с кредитами и обязательствами имеет гораздо меньше свободы и возможностей, чем человек с капиталом.



Стоит всегда помнить об этом, когда вы думаете о выгодности «дешевых денег».



@inflation_shock