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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:45
change_pm написав: flyman написав:
рослабся, чуваче... Abu Dhabi
Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((
Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.
По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18
The choice is yours!
а який, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:49
flyman написав:
а який
change_pm написав: flyman написав:
рослабся, чуваче... Abu Dhabi
Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((
Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.
По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18
The choice is yours!
, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси
Рекомендую Careem ...
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change_pm
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