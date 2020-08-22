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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:
  flyman написав:рослабся, чуваче... Abu Dhabi Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?

Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((

Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.

По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18

The choice is yours!

а який, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:49

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:рослабся, чуваче... Abu Dhabi Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?

Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((

Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.

По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18

The choice is yours!

а який, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси

Рекомендую Careem ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:30

Бач воно як! Цікаво, і що теперь з цією всією інформацією робити? :)

Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос
Пандемия коронавируса ввергла ФРГ в глубочайшую рецессию в ее истории, однако экономический кризис не привел в Германии к падению цен на жилую недвижимость. Наоборот. В 2020 году квартиры и дома после целого десятилетия бурного роста спроса продолжают дорожать. Пока, во всяком случае.
Индивидуальные жилые дома дорожают быстрее квартир
Самые свежие цифры говорят о том, что во 2-м квартале, с апреля по июнь, на пике первой волны COVID-19, квартиры выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по Германии на 5,9%. Об этом сообщила в середине августа специализирующаяся на рынке жилой недвижимости ФРГ гамбургская консалтинговая компания F + B. А ее исполнительный директор Бернд Лойтнер (Bernd Leutner) указал на особо высокую динамику в сегменте жилых домов на одну или две семьи. Они подорожали за год на 9%.

https://www.dw.com/ru/pokupka-zhilja-v- ... a-54611698
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:10

Вертолетные деньги паркуются куда только могут
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:23

  Вкладчик1234 написав:Вертолетные деньги паркуются куда только могут

Інфляція активів.... То то долярчикь хочеть в іпотечне рабство...
change_pm
 
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