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Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос
Пандемия коронавируса ввергла ФРГ в глубочайшую рецессию в ее истории, однако экономический кризис не привел в Германии к падению цен на жилую недвижимость. Наоборот. В 2020 году квартиры и дома после целого десятилетия бурного роста спроса продолжают дорожать. Пока, во всяком случае. Индивидуальные жилые дома дорожают быстрее квартир Самые свежие цифры говорят о том, что во 2-м квартале, с апреля по июнь, на пике первой волны COVID-19, квартиры выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по Германии на 5,9%. Об этом сообщила в середине августа специализирующаяся на рынке жилой недвижимости ФРГ гамбургская консалтинговая компания F + B. А ее исполнительный директор Бернд Лойтнер (Bernd Leutner) указал на особо высокую динамику в сегменте жилых домов на одну или две семьи. Они подорожали за год на 9%.