Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:45
change_pm написав: flyman написав:
рослабся, чуваче...
Abu Dhabi
Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((
Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.
По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18
The choice is yours!
а який, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:49
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
рослабся, чуваче...
Abu Dhabi
Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((
Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.
По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18
The choice is yours!
а який
, верблюдний?
які маршрутки чи автобуси?
з.і.
акурта сі жаба вдуси
Рекомендую Careem ...
change_pm
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Додано: Нед 23 сер, 2020 12:30
Бач воно як! Цікаво, і що теперь з цією всією інформацією робити?
Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос Пандемия коронавируса ввергла ФРГ в глубочайшую рецессию в ее истории, однако экономический кризис не привел в Германии к падению цен на жилую недвижимость. Наоборот. В 2020 году квартиры и дома после целого десятилетия бурного роста спроса продолжают дорожать. Пока, во всяком случае. Индивидуальные жилые дома дорожают быстрее квартир Самые свежие цифры говорят о том, что во 2-м квартале, с апреля по июнь, на пике первой волны COVID-19, квартиры выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по Германии на 5,9%. Об этом сообщила в середине августа специализирующаяся на рынке жилой недвижимости ФРГ гамбургская консалтинговая компания F + B. А ее исполнительный директор Бернд Лойтнер (Bernd Leutner) указал на особо высокую динамику в сегменте жилых домов на одну или две семьи. Они подорожали за год на 9%. https://www.dw.com/ru/pokupka-zhilja-v- ... a-54611698
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:10
Вертолетные деньги паркуются куда только могут
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:23
Вкладчик1234 написав:
Вертолетные деньги паркуются куда только могут
Інфляція активів.... То то долярчикь хочеть в іпотечне рабство...
change_pm
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Додано: Нед 23 сер, 2020 16:34
Вкладчик1234 написав:
Вертолетные деньги паркуются куда только могут
S&P, кажуть, пробив докарантинний рівень, але безробітних огого...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:06
flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Вертолетные деньги паркуются куда только могут
S&P, кажуть, пробив докарантинний рівень, але безробітних огого...
Нажаль саме так і є! І до речі це показує, що вибір вкладати грощі в кавалірки - не самий оптимальний ))))
Всі індекси вже на історичних хаях. Враховуючи економічну ситуацію, бадабум може бути дуже і дуже сильним, але Центрбанки, імхо, знову заллють баблом...
change_pm
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Додано: Пон 24 сер, 2020 11:01
От роста котировок акций выигрывает все меньше американцев. Верхние 10% населения США владеют 87% акций. В том числе Более половины акций принадлежит верхушке - топ 1% населения США. Нижнему среднему классу (еще 40% населения) принадлежит лишь 13% акций. А нижние 50% населения Штатов акциями практически не владеют. Медианные сбережения американцев в возрасте от 56 до 61 год составляю лишь $21 тыс. Когда Трамп хвастается успехами рынка акций, это находит отклик у небольшой части американцев. А для большинства важнее вопросы социальной поддержки, медицины и т.п.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:04
flyman
Дивись відос - шопінг в Волмарті на тиждень - 55 баксів )))
В Штатах 200 уе в місяц на продуктос ....
КАК ВЫЖИТЬ НА $2000 В АМЕРИКЕ. КАКОВО БЫТЬ БЕДНЫМ В США
https://www.youtube.com/watch?v=8894Qqh1FJo
зі. коменти забавні
change_pm
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