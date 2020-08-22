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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28

  Gastarbaiter написав:Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.

Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
Trast
 
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