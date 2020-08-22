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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:28
Gastarbaiter написав:
Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.
Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:13
Trast написав: Gastarbaiter написав:
Вузы в Польше ввели гибридную форму обучения: 1 день в неделю занятия в аудиториях, остальные дни - дистанционка. Лендлорды, бравшие кавалирки в ипотеку под аренду начинают потихоньку паниковать. На рынке ожидается снижение цен. Хотя до начала занятий еще больше месяца, все может измениться.
Це ще краще, як так станеться, бо при дистанціонці багато, хто із студентів піде заробляти
, нічого польським ленлордам в цьому випадку не загрожує.
Охохо, а що не при дистанцінціоному навчанні заважає/заважало студентам йти працювати?
Може те, що при великому пропустку пар, їх додому відправляли?
А при дистанційному навчанні, що не будуть відслідковувати присутність на навчанні?
зі. Вважаю, що однозначно буде ріст вакантності кавалірок з цим.
Частина польських студентів вимушена буде переїхати до батьків в рідні міста, а на 1 день їздити на навчання в Варшаву, Краків і так далі.
Хто не кине кавалірки, так це закордонні студенти, так як можна потім в Польшу не заїхати
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:19
Тут мені одна пташка на хвостику принесла фото кухні, яка буде у чейндж_піем, ось думаю, чи викладати???
Чи не спозорюсь, як флай?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:46
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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